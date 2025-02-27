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羅小白一早爆怒「IG遭人盜入」被迫登出！　嘗試密碼全失敗哭求救

記者顧齊祐／綜合報導

鼓手兼歌手羅小白是街頭藝人出身，2020年初與io樂團前貝斯手「SHO」簡瑞松結婚，目前育有一女一子。今（27）日上午，她在Facebook上表示自己非常憤怒，因為Instagram帳號遭有心人士嘗試登入，導致她無法登入帳號，如何嘗試都無法成功。

▲羅小白一早Instagram帳號遭有心人士嘗試登入。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白一早Instagram帳號遭有心人士嘗試登入。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

羅小白發文提到自己的憤怒指數偏高，並說明道「早上七點半收到訊息說『有人正在嘗試登入我的IG』，官方發現不對勁直接先登出了我的帳號」。結果後來她要更改密碼登入時，卻不斷顯示「建立於有別目前使用密碼的新密碼」，無論她嘗試各種密碼都無法通過。

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▲羅小白一早就非常憤怒。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白一早就非常憤怒。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

羅小白接著表示，每次輸入正確的驗證代碼，結果都顯示「請稍候！你輸入錯誤代碼太多次了」，讓她試了一整個早上都無法成功。無奈之下，她向Facebook的網友們求助「請大能的臉書朋友們救救我，很多排程要做的事都不能做了，告訴我可以怎麼辦？可以怎麼做」，哭喊「限動是我的精神糧食，快來救我」。

▲羅小白無奈求助網友。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

▲羅小白無奈求助網友。（圖／翻攝自Facebook／羅小白S.white）

貼文曝光後，網友也紛紛留言給出建議「要在網頁登入ig然後點選關閉選項就可以解決了」、「就輸入錯誤密碼太多次被系統暫停了，這個是安全機制，防止暴力破解的，只能等」、「一律建議啟用雙重認證」、「最近詐騙很多要注意」。

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