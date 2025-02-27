記者潘慧中／綜合報導

王晴以《世間情》等八點檔打開知名度，絕美氣質備受歡迎。只不過，她26日突然在社群網站無奈地說，家裡所有花盆都有裝雙層底盤，「真的是很偶爾」滴一點點水，樓下個性鴨霸的鄰居就會直接大吼大叫。

▲王晴被鄰居抱怨，她反控對方鴨霸。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



王晴在Instagram限時動態透露，無預警收到樓下情緒管理很差的鄰居的抱怨訊息，理由是她澆花的水不小心滴下去了，「真的是一點點而已，而且擦得掉，他已經吼我3次了。」

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▲王晴解釋家裡所有花盆都有裝雙層底盤。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



無奈的是，王晴早就將所有花盆裝了底盤，「真的是很偶爾不小心澆太多滴下去，也真的只有滴一點點」，未料鄰居非但無法理性溝通、還覺得大吼大叫很理所當然，讓她十分無言，「這是什麼歪理？」

▲▼王晴被大吼大叫覺得很無奈。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



王晴連續用了兩張全黑底圖來傳達受到影響的好心情，「瞬間又壞了我的正能量，拜託誰可以提供排除這個負能量的方法？」

王晴IG全文：

我剛剛才做完顯化瑜伽

還在禁食當中

這兩天要接收宇宙正能量

結果又收到樓下個性鴨霸

情緒管理很差的鄰居的抱怨訊息

原因是我澆花的時候水不小心滴下去了

真的是一點點而已，而且擦得掉

他已經吼我三次了

我所有的花盆都有裝底盤雙層

真的是很偶爾不小心澆太多滴下去

也真的只有滴一點點

瞬間又壞了我的正能量

拜託誰可以提供排除這個負能量的方法

不理性溝通

在那邊大吼大叫

還覺得吼叫理所當然

這是什麼歪理？