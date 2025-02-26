朱軒洋、吳卓源合作辦案「不怕痛」　親邀觀眾鑑定：幫我打分數

記者蕭采薇／台北報導

取材自台灣治安史上首宗離奇女屍分屍命案電影《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源主演，案件距今近六十年轟動全台，當時媒體為求銷量肆意報導，民眾為爭獎金口不擇言，負責辦案的警總不但助長此風，眼神中更是暗藏恐怖陰謀。男主角朱軒洋拍攝武打動作戲來真的，不擔心過度自信會「討皮痛」。

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋挑大樑，穿越時空緝凶。（圖／伯樂影業提供）

過去曾飾演警察、演過時代劇的新生代演員朱軒洋，在最新主演電影《搜查瑠公圳》中，必須重回1960年代穿越時空扮警察，偵辦台灣第一起女分屍命案。電影的龐大歷史背景，讓25歲朱軒洋為了揣摩角色，不僅大量收聽1960年代的經典歌曲，如葛蘭《我要你的愛》等，且為了深刻感受1960年代環境與壓迫感，特地到景美人權園區參觀靜坐，及翻閱相關歷史書籍。

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▲《搜查瑠公圳》朱軒洋化身警察，不怕痛，不怕髒，調查命案真相。（圖／伯樂影業提供）

關於首度挑戰分屍題材電影，朱軒洋表示，平常就喜歡看血腥恐怖片，對於分屍主題並不害怕，第一次看的就是香港經典殭屍電影，林正英系列的《一眉道人》。看過不少類似題材，他表示心中的血腥之王是自己主演的《哭悲》，被問到《搜查瑠公圳》在心中的分數如何？他也賣關子回答：「希望邀請觀眾一起進戲院幫我打分數。」

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋抵達命案現場，勘查分屍案現場。（圖／伯樂影業提供）



此外動作戲也是一大看點，前期訓練和正式開拍時難免受點皮肉傷。朱軒洋認為要幹警察必須有「不怕辛苦」、「不怕挫折」和「不怕痛」三個特質，不怕痛正是他最像警察的特質。《搜查瑠公圳》將於5月16日全台上映。

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋、詹懷雲重返1960年代，兩人在警局輕鬆互動。（圖／伯樂影業提供）