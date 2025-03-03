小孟老師／3月3日星座運勢　金牛獲財神眷顧

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：專業能力增強
感情：家庭氣氛和樂
財運：理財能力提升
幸運色：丹寧色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：有默契有效率
感情：好姻緣來靠近
財運：高額投資獲利
幸運色：純白色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：得到同事諒解
感情：兩人甜美相愛
財運：留意市場動態
幸運色：墨黑色
貴人：水瓶
小人：獅子
【土象星座】
工作：細心謹慎處理
感情：曖昧變成相愛
財運：財源廣收入多
幸運色：正紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：尊重職場前輩
感情：結識異性友人
財運：財神爺來眷顧
幸運色：鐵灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：改變現實視角
感情：與舊識再相聚
財運：短線投資有賺
幸運色：青綠色
貴人：魔羯
小人：天秤
【水象星座】
工作：智商高情商佳
感情：單身異性緣佳
財運：運用創意賺錢
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：射手
工作：善合作不藏私
感情：感情溫度昇華
財運：有賺錢的機運
幸運色：嫩橘色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：適合推新計劃
感情：愛情火花猛烈
財運：虛擬金幣獲利
幸運色：艷紫色
貴人：射手
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：得到新的客戶
感情：異性結緣率高
財運：花小錢買享受
幸運色：米黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：成本控制得宜
感情：浪漫中求刺激
財運：買到物超所值
幸運色：銀光色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：耳聰目明好運
感情：打扮得宜加分
財運：小道消息獲利
幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：金牛
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