任容萱情人節遛Selina Q兒！　男友林柏澍神隱傳為金錢糾紛

▲本月14日任容萱帶著外甥「小腰果」，出現在新北新店的商場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

36歲任容萱與小5歲前凱渥模特兒林柏樹交往4年多，男友融入她的生活圈，曾被捕捉一同出席聚會，感情似已進入穩定期，但最近男方屢傳出有金錢糾紛，連日前西洋情人節，都不見他蹤跡，任容萱反而是帶著外甥「小腰果」共度佳節，加上她最近日常行蹤形單影隻，也讓人好奇她與林柏澍的感情狀態。

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▲同行的還有保母「小亨堡」，這組合顯然就是一個「遛娃」行程。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

2月14日，正值浪漫的西洋情人節，街頭瀰漫著甜蜜氛圍，任容萱的情人節行程卻充滿「親子」氣息。上午10點40分，姊姊Selina（任家萱）的廂型車從台北市中山區駛出，目的地不是情調餐廳，而是新北市新店區的一家商場。下車的陣容更是溫馨滿滿，任容萱帶著外甥「小腰果」出遊，再加上保母「小亨堡」，一行三人顯然就是一個「遛娃」行程。

▲三人到室內親子樂園玩，外甥「小腰果」不時伸手要牽牽，看得出跟任容萱關係極好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

11點14分，三人先到商場內的餐廳用餐，12點05分用完餐後，直奔樓上的親子樂園。兩位大人耐心陪玩，小腰果開心得不得了，彷彿這一天是他的專屬節日。直到下午1點半左右，他們才依依不捨離開。從互動畫面來看，任容萱對這位小外甥可是疼愛有加，「最佳小姨」這稱號當之無愧。

▲離開新店後，車子開到天母路邊，一停就是45分鐘，推測可能是讓「小腰果」午睡。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

然而，接下來的行程就有點耐人尋味了。離開新店後，車子開到天母棒球場附近繞行，接著在路邊靜止了半個多小時，像是在等神秘嘉賓登場，但最終沒有任何動靜。合理推測，可能是停在路邊讓小腰果安穩午睡一下。下午3點半，車子駛入天母的百貨公司，這次的行程依舊是「姨姪＋保母」組合，先是觀賞水族箱裡的小魚，隨後轉戰超市，為晚餐採購食材。

▲接著又到天母逛百貨公司，停留在水族箱前讓「小腰果」看魚。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

4點多，三人返回Selina與另一半小徐的住處，本以為接下來會是一場溫馨的家族聚餐，甚至是情人節驚喜，但是，短短20分鐘後，車子便啟程返回中山區，推測應該是送任容萱回家。這一天，不見任爸、任媽、Selina夫婦外出，就連男友林柏澍也未現身。

▲一行人轉戰超市簡單採買食材。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

不只情人節這天，本刊近期觀察，任容萱的日常行蹤似乎都顯得形單影隻。11日下午，她提著診所提袋，獨自戴著口罩返家，之後未再出門；13日下午，她也是一人出門，到超商採購，提了好幾瓶牛乳飲品回家；去年12月13日的聚會，同樣沒見林柏澍身影，她最後是搭「姊夫」小徐的便車回家。

▲任容萱買完菜之後返回小徐與姊姊Selina的住處短暫待了20分鐘又返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

儘管現實中不見男友林柏澍蹤影，但在社群網路上，很久沒發文的林柏澍仍勤勞按讚，任容萱每一則貼文都有他的「愛的痕跡」。只是，近期圈內頻傳林柏澍出現財務狀況，他先前從事NFT和金融相關工作，傳出因此有金錢上的糾紛，也有過去同門收到他投資失利借錢周轉的請求，對照起來，林柏澍行蹤成謎，傳聞恐怕不是空穴來風，也不免讓外界產生聯想。

任容萱經紀人回應本刊：「據我所知，姊姊蠻早就問她時間了，容也剛好沒什麼事，就答應了。情人節跟小情人度過也是滿不錯的啦。」問及任容萱跟林柏澍間關係是否如常，經紀人表示並不會干涉藝人私生活，「應該都正常。」至於林柏澍的財務狀況，尚無法取得回應。

▲前一天下午，任容萱也是一人出門，身邊不見男友林柏澍蹤影。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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