徐若瑄突曬黑白照「愛心碎裂」文字遮臉！　哀嘆：想被同理不容易

記者顧齊祐／綜合報導

女星徐若瑄以凍齡美貌著稱，踏入演藝圈超過35年的她，擁有不少粉絲。去年她被診斷出罹患甲狀腺癌，所幸病情已經獲得控制。近日她突在社群平台發布黑白照，表示「想被同理從來不容易」，引起粉絲們的擔憂。





▲徐若瑄去年被診斷出罹患甲狀腺癌。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄今（25）日凌晨，在限時動態中上傳了張黑白照，照片中她在錄音室內，戴著耳罩式耳機和黑框眼鏡。臉上還用英文「It's ok（沒關係）」、「It hurts（好痛）」以及日文的沒關係等文字覆蓋。

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▲徐若瑄曬出黑白照，臉上被文字覆蓋。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）



徐若瑄還在照片旁寫道「那些最赤裸裸的聲音，就學會說給自己聽吧，想被同理從來不容易，真心情也不一定中聽，學會沒那麼在意失意，就能放下別人的道理」。除此之外，她還分享了一張在錄音室配唱的黑白照，畫面中她戴上了鴨舌帽，雙手扶著頭上的耳機，兩眼無神地盯向前方，並且附上了一個愛心碎裂被縫補的動圖。

▲徐若瑄黑白照上覆著愛心碎裂的動圖。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）