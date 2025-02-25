ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐若瑄突曬黑白照「愛心碎裂」文字遮臉！　哀嘆：想被同理不容易

記者顧齊祐／綜合報導

女星徐若瑄以凍齡美貌著稱，踏入演藝圈超過35年的她，擁有不少粉絲。去年她被診斷出罹患甲狀腺癌，所幸病情已經獲得控制。近日她突在社群平台發布黑白照，表示「想被同理從來不容易」，引起粉絲們的擔憂。

▲徐若瑄去年被診斷出罹患甲狀腺癌。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄去年被診斷出罹患甲狀腺癌。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄今（25）日凌晨，在限時動態中上傳了張黑白照，照片中她在錄音室內，戴著耳罩式耳機和黑框眼鏡。臉上還用英文「It's ok（沒關係）」、「It hurts（好痛）」以及日文的沒關係等文字覆蓋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐若瑄曬出黑白照，臉上被文字覆蓋。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄曬出黑白照，臉上被文字覆蓋。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄還在照片旁寫道「那些最赤裸裸的聲音，就學會說給自己聽吧，想被同理從來不容易，真心情也不一定中聽，學會沒那麼在意失意，就能放下別人的道理」。除此之外，她還分享了一張在錄音室配唱的黑白照，畫面中她戴上了鴨舌帽，雙手扶著頭上的耳機，兩眼無神地盯向前方，並且附上了一個愛心碎裂被縫補的動圖。

▲徐若瑄黑白照上覆著愛心碎裂的動圖。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄黑白照上覆著愛心碎裂的動圖。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

推薦閱讀

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐若瑄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 徐若瑄突曬黑白照「愛心碎裂」文字遮臉！　哀嘆：想被同理不容易
  2. 知名導演被爆性侵女星入獄！　飯店內伸魔爪「抵抗就毆打」判刑3年
  3. 瑀熙抱怨網購慢「出門血拚爆買」　回家見一幕傻眼：氣死！
  4. 米可白躺愛犬曬熟睡照曝「下輩子願望」！　感嘆人生短：做想做的
  5. 布萊德彼特顏值巔峰再登大銀幕！大衛芬奇經典《火線追緝令》重映
  6. 28歲女團成員進軍大銀幕！　「降頭版《​黑暗榮耀》」遭霸凌復仇
  7. 抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法
  8. 納豆熬過腦出血開刀…復健後首部電影要上了！　合作男神詹懷雲
  9. 馬來西亞喜劇男星遭投資詐騙！損失700萬↑　老友拿到錢就消失
  10. 李威、李易峰「同劇雙男主全出事」　網刷一排傻眼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366