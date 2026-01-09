曹西平靈堂曝光明起開放奠祭　27日舉行追思會

記者葉文正／台北報導

曹西平治喪委員會日前發布565字聲明，指出家屬代表、龍千玉前夫曹南平自澳洲返台，處理相關法律程序與死因釐清，今天則發布明起(10日)將在冬瓜行旅板橋會館開放好友與粉絲們祭拜，並在本月27日於台北市懷愛館景行樓舉行追思會，送曹西平最後一程。

▲曹西平靈堂已布置完成。（圖／冬瓜行旅）

針對各界親友與媒體先進對曹西平先生後事之關懷，治喪小組現就靈堂設立及告別式相關規劃，統一說明如下：「曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。」

▲曹西平展出他生前各時期作品。（圖／冬瓜行旅）

聲明並提到「曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。」

▲曹西平靈堂秀服都是他的最愛。（圖／冬瓜行旅）

靈堂地址設在冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓）弔唁日期將在2026 年 1 月 10 日 至 26日期間，每日從14:00 – 17:00開放祭拜。不過治喪委員會也提到：「 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。」

靈堂的布置相當符合曹西平的「熱情與青春」，更以曹大哥過去最喜愛的秀服等作為展示內容，讓粉絲們可以目睹他歷年來風華，為緬懷曹西平先生之生平點滴，治喪委員會將公開舉行追思會，也誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。追思會日期： 2026 年 1 月 27 日（星期二）地點： 臺北市懷愛館（景行樓）廳別： 景明廳，進場時間： 10:00，追思會開始： 10:30。



治喪小組也表示，期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。