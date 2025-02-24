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澎恰恰控遭女演員伸手捏蛋蛋！「緊抓不放」強忍拍攝　驚爆演藝圈秘辛

記者孟育民／台北報導

由苗可麗與陳孟賢主持的《阿姐萬歲》明晚將推出「一句老兵不死縱橫演藝圈！演藝圈大前輩來啦」主題，邀請到澎恰恰擔任嘉賓，與小亮哥與吳淑敏一起分享演藝生涯中的趣事與幕後祕辛。恰恰補充當年自己性格老實，經常被女藝人捉弄，他回憶有位女歌手曾在電梯裡故意用屁股頂他，無奈表示：「我發誓是真的，要命啊！你要是受得了，隨便你。」現場他還模仿起該女歌手的身材動作，笑翻眾人。

▲▼澎恰恰暢談演藝圈經歷 。（圖／三立提供）

▲澎恰恰、小亮哥與吳淑敏暢談演藝圈經歷 。（圖／三立提供）

澎恰恰作為大來賓，與觀眾暢談自己過去的荒唐趣事，小亮哥笑說：「他的新聞那麼多，不用爆料了！」澎恰恰則感性提到，自己首次在嘉義作秀時，主持人正是小亮哥，2人算是秀場時期的師兄弟。聊到過往，小亮哥爆料澎恰恰當年異常節省，「那時他主持費一場有3000到5000元，並不算少，但幾乎每次看到他都在吃蛋炒飯，不知道他在省什麼。」

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而在秀場經歷中，澎恰恰坦言有最怕的一人。有次主持節目時，該人毫無預警給了他一記耳光，理由竟是：「我就是很想打你！」這突如其來的一巴掌讓澎恰恰往後見到對方都自動保持5公尺距離，他笑說：「你永遠不知道她什麼時候又要出手！」令人驚訝的是，這位狠角色如今還在線上，是一名女性製作人。

▲▼澎恰恰暢談演藝圈經歷 。（圖／三立提供）

▲澎恰恰曾在節目被人賞巴掌。（圖／三立提供）

恰恰還分享一次令人哭笑不得的經歷，某次在攝影棚拍戲，劇情要求眾人蹲地傷心哭泣，沒想到一名女演員竟趁機伸手捏他蛋蛋，手還遲遲不放，導播沒注意到，現場也無人喊卡，他只能強忍尷尬完成拍攝。苗可麗聽後忍不住問：「她是不是吃素的？」小亮哥則笑稱：「這對我們來說簡直是天方夜譚！」

▲▼澎恰恰 / 受邀擔任第二聯合自媒體學院校長。（圖／記者周宸亘攝）

▲澎恰恰在片場還曾被女演員抓蛋蛋。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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