唐玲包包遭竊「損失上萬元」警方迅速逮人！　失而復得誇警高效率

記者顧齊祐／綜合報導

藝人唐玲在21日晚間與友人聚餐後，於路邊拍攝短影音時，將黑色手提包放在一旁，不料卻遭歹徒竊取。包內的攝影器材、身分證件及新台幣1萬元全數不見，她立即報警求助。警方獲報後展開追查，成功抓捕到了行竊的街友。唐玲領回失物後，開心地在社群平台發文，大讚警方「比警匪片包青天還厲害」。

▲唐玲21日與友人聚餐後，包包遭到歹徒竊取。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）



唐玲回憶起當時報警的情景，表示看到警察都是正氣凜然、公務繁忙的模樣，坦言「雖然我曾經扮演過好幾次警察，但真實身分只是普通百姓，進入警局心裡會緊張害怕」，並感謝了員警的親切態度與耐心，讓她放鬆了心情。

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▲唐玲包內含有攝影器材、身分證件及新台幣1萬元。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）



唐玲接著開心地表示，能夠找回失竊的包包令她非常快樂，並敬佩警察辦案的能力以及工作的辛勞，說道「在這幾天進出警局的經驗，親眼見證警察人員工作非常辛苦，全天候都在輪班保護人民，這幾天外面的寒流降溫，看到他們也是全身整裝，在寒冷的夜晚執行任務」。並讚嘆警方的高效率「比警匪片包青天還厲害」。

▲唐玲順利取回失竊的包包。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）



唐玲最後說道「這次特別經歷，讓我感受到警察的付出及努力，我被拿走的包包能夠失而復得，感謝中山一派出所警察人員」。並大讚警察「不僅專業有責任感，名副其實人民保母，謝謝因爲有你們的辛勞守護正義，讓我們很安心」。

▲唐玲敬佩警察辦案的能力以及工作的辛勞。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）