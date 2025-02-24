千千遭撞後1個月「再遇高速驚魂」！　曝車禍後遺症：不安感甩不掉

記者顧齊祐／綜合報導

百萬網紅千千以拍攝美食開箱影片走紅，平時除了經營YouTube頻道，也會在社群上與粉絲分享日常生活。上（1）月24日，她在國道上遭遇酒駕追撞，車尾嚴重損壞，導致她輕微腦震盪。事隔一個月，她昨（23）日再度在高架道路上遭遇驚嚇，一輛車從旁高速呼嘯而過，讓她心驚膽顫「心臟漏了好幾拍」，並坦言回到家不安感還是甩不掉。

▲千千上月遭遇酒駕追撞。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



千千在Instagram限時動態中分享了這段驚險過程，說道「剛往回家的高架道路上，車子已經在最高速限，後方有台車高速從旁呼嘯而過」，而她車上的司機大哥也嘖了一聲表達不滿，並表示那輛車時速應該超過120以上。

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▲千千限時動態中分享了整段驚險過程。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



突如其來的快車經過，令千千受到很大的驚嚇，心有餘悸坦言「那個聲音跟震動，心臟漏了好幾拍，到現在到家不安感還是甩不掉」，並呼籲大家「晚上就算車少也不要開太快」，強調安全駕駛的重要性。

▲千千表示回到家不安感還是甩不掉。（圖／翻攝自Instagram／khshu_）



千千在上月發生車禍的隔天，為了安全起見做了完整檢查，也去廟裡拜拜感謝神明保佑。此外，她也提醒大家，iPhone可以設定遇到事故自動報案的服務，說道「iPhone是在設定的SOS緊急服務，可以設定有嚴重車禍會自動撥打119，以自動語音回報你所在的經緯度」。