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「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓美聲團體Davichi近日在首爾舉辦演唱會，兩人在演藝圈人脈極廣，到場的嘉賓都大有來頭，包含「國民MC」劉在錫、「國民歌手」林英雄、「韓流始祖」嚴正化等，其中一位女嘉賓在觀眾席坐在劉在錫身旁，當被大螢幕照到時，她不斷將帽子下壓並低著頭，直到後來前往後台探望才曝光真實身份，原來就是「大咖演員」宋慧喬，令粉絲哭笑不得直呼「不用遮也認得出來是宋慧喬」。

▲▼ 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲▼Davichi演唱會台下都是大咖，連劉在錫也來了。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲▼▲▼ 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

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Davichi在歌壇擁有好人緣，兩人開演唱會幾乎半個演藝圈的人都來了，姜珉炅一一介紹台下的友人時，當呼喊到「國民MC」劉在錫時，大螢幕馬上跳出劉在錫的畫面，他親切向四周歌迷問好，只是此時他一位女性不斷低著頭，並未公開真實身份，引起觀眾好奇「劉在錫身旁的人究竟是誰」。

▲▼ 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲劉在錫旁邊坐著宋慧喬，但她很害羞不斷低著頭。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

直到影片後半段才揭曉，該位低著頭很低調的女性就是宋慧喬，她幾乎素顏、圍著圍巾，特地到後台與Davichi問候，豎起大拇指表示「我聽到最後一首才離開」，她正在拍攝新作品，特地為了姜珉炅從昌原趕回首爾，因此兩人打招呼到一半，她便先行離開。

▲▼ 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲▼ 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲宋慧喬直到後來出現在後台，觀眾看完影片才恍然大悟，剛剛坐在劉在錫身邊的是她。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

▲宋慧喬直到後來出現在後台，觀眾看完影片才恍然大悟，剛剛坐在劉在錫身邊的是她。（圖／翻攝自姜珉炅YouTube）

而宋慧喬雖在觀眾席被介紹到時低著頭，但她前往後台時，透過Davichi的影片揭曉真面目，也讓當天的歌迷驚呼「果然坐在劉在錫身旁的就是宋慧喬」、「喬姐姐出現了」。

值得一提的是，姜珉炅所公開的影片中，劉在錫的暖行也特別受到讚賞，他被cue到時看出宋慧喬害羞露臉，於是很快地把鏡頭轉往另一方向，大喊「洪眞慶也在」，成功轉移大眾的目光。

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宋慧喬, Davichi, 劉在錫

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