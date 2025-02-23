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曹西平嘆演藝圈改變！　「現在門檻很低」質疑：這是才藝嗎

記者黃皓瑋／綜合報導

66歲的資深藝人曹西平（四哥），近年來淡出演藝圈，在台北和台中經營飾品店。經常在社群平台發表感想、評論的他，近期有感而發，談起過去走跳各大節目的經驗，直言現在「門檻很低真的不可思議」，一番言論引發關注。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

▲曹西平近年淡出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平今（23日）在個人臉書粉專發文：「演藝圈的大風大浪我都經歷過，我低調我不強出頭更沒有什麼好比較的，四哥我從來不會想靠誰在演藝圈混飯吃」，坦言自己不會為了上節目、獲得舞台，而去巴結製作單位、討好主持人，並直言：「四哥以前上的節目都是大節目、大咖主持人的節目，還輪不到你們這些人在這邊臭屁。」

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▲曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平直言「演藝圈真的越來越退步了」。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平回憶起過去上節目的情景，表示當時的大型節目「就是唱歌跳舞沒有別的，靠實力走紅才有的知名度」，質疑「不是像現在真的不知道在幹什麼？門檻很低真的不可思議，這叫什麼才藝這是才藝嗎？」也直言「演藝圈真的越來越退步了」。

▼曹西平臉書貼文。（翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團。如遭刪除請見諒）

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