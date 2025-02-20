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中居正廣引退「付費粉絲官網」關閉！正好是亡父忌日…未來動向曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣因爆出桃色糾紛，引發富士電視台女主播性朝貢醜聞，手上節目全部結束，並於1月23日宣布退出演藝圈。他的付費粉絲官方網站於昨日（19）正式關閉，而且這一天正好是亡父的忌日，同時象徵著自己真正從大眾面前消失。

▲▼中居正廣引退，付費粉絲官網19日關閉，象徵完全消失大眾面前。（圖／翻攝自X）

▲中居正廣引退，付費粉絲官網19日關閉，象徵完全消失大眾面前。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，中居正廣付費粉絲官網19日發出電子郵件，向粉絲告別，加上一段1分40秒影片，「再次由衷感謝大家長久以來的支持與厚愛」。影片中，只看到一隻手對著太陽揮動，從攤開手掌，再握拳，最後又攤開手掌，且全程未露面，也沒有發聲。他醜聞延燒期間，加入付費官網的粉絲仍持續增加，不料隨後宣布引退演藝圈，官網自此關閉。

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▲▼中居正廣引退，付費粉絲官網19日關閉，象徵完全消失大眾面前。（圖／翻攝自X）

▲中居正廣付費官網最後分享一段影片，只出現一隻手向太陽揮動，攤開又握拳，全程沒有露臉發聲。（圖／翻攝自X）

另外，據日媒《女性自身》報導，中居正廣引退後，傳出長期隱居家中，幾乎不與外界聯繫，不過報導指出，他並未打算長期閉門不出，而是尋找未來方向，今後將轉向公益活動。

電視台相關人士透露，中居正廣早年就投入公益，捐款前後累積的金額龐大，估計已經超過5億日幣（約台幣1.08億元）。雖然受到醜聞影響，他手上6個節目和2個代言廣告全部丟失，未來收入也充滿未知數，但他表示願意主動償還違約金，也強烈感受到，今後無法像以前那般投入巨額捐款了。

知情人士聲稱，中居正廣以後會「獨自一人」去做公益，不會與藝人好友前往，因為受到醜聞影響，不想再給旁人添麻煩，儘管現身還是會引發關注，但仍打算「低調行動，不張揚，不造成困擾」。

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