斷開陳曉8年婚　陳妍希隔8小時「低調改臉書聲明」

記者劉宜庭／綜合報導

陳妍希與陳曉昨（18日）正式發聲明，宣布8年婚姻畫下句點，這對曾經的螢幕CP，如今以「各自安好」作結，消息震撼粉絲。然而，陳妍希在台灣慣用的臉書公告離婚時使用簡體字，意外引發討論，事後她悄悄進行修改，細微變動也成為外界關注的焦點。

►點我看更多【陳妍希、陳曉離婚】相關新聞

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希修改臉書上的離婚聲明。（圖／翻攝自陳妍希臉書）



18日下午1點，陳妍希與陳曉同步在微博發聲明，以簡短文字寫道：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」並標註對方帳號，正式官宣離婚。同一時間，陳妍希也在擁有175萬粉絲的臉書專頁發表相同聲明，然而內容維持簡體字格式，與微博版本無異，立刻在社群掀起熱議。

▲陳妍希昨宣布離婚。（圖／翻攝自陳妍希臉書）



昨晚9點34分，陳妍希低調調整臉書上的離婚聲明，將簡體字轉換為繁體字，同時刪除多餘的空格，使內容顯得更為流暢，此外並未做出其他回應。此次離婚聲明的細節變動，雖然看似微小，卻意外成為外界討論話題。不論如何，這段曾被視為童話故事的婚姻，如今已正式落幕，未來兩人將如何調適，仍受到關注。

▲陳曉、陳妍希8年婚姻終結。（圖／資料照／柴視覺提供）