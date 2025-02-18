陳妍希陳曉情纏12年「完整時間軸」　認愛文被翻：總有一天，你會跟我姓

記者劉宜庭／綜合報導

女星陳妍希今（18日）宣布與大陸男星陳曉離婚，雙方聲明皆強調「感恩遇見，今後各自安好」。回顧2人戀情的開端到結束，一共歷經近12年時間，以下《ETtoday》整理時間軸，一次看懂來龍去脈。



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▲陳曉、陳妍希合作《神雕俠侶》。（圖／資料照／中視提供）



2013年8月：兩人合作拍攝電視劇《神雕俠侶》，分別飾演楊過和小龍女，因戲結緣。

2015年8月：8月26日戀情曝光。兩人被拍到多次約會，並在北京同住一個房間。次日，陳曉與陳妍希分別在微博上發布半顆愛心的圖片，正式公開戀情，陳曉當時寫下「總有一天，你會跟我姓」。

2015年10月：陳曉在法國塞納河上向陳妍希求婚，場面浪漫溫馨。

2016年7月5日：兩人在安徽合肥領取結婚證，並宣布陳妍希已懷孕。

▲陳曉、陳妍希在安徽合肥領證結婚。（圖／翻攝自微博）



2016年7月19日：在北京舉行婚禮，婚禮上陳曉伴隨《名偵探柯南》主題曲出場，陳妍希乘坐小船緩緩而來，場面浪漫。

2016年7月22日：在台北舉行歸寧宴。

▲陳曉、陳妍希2016年結婚。（圖／資料照／柴視覺提供）

2016年12月20日：陳妍希誕下一子，小名為“小星星”。

2024年6月19日：傳出兩人婚姻出現問題的消息，陸媒求證雙方工作人員，但未獲明確回應。

2025年2月18日：陳曉與陳妍希在微博上宣布離婚，表示將共同撫養孩子，未來各自安好。

▲陳曉、陳妍希結束8年婚姻。（圖／翻攝自陳妍希IG）



