洪佩瑜翻唱「江蕙超經典歌曲」！　重現15年前《超偶》比賽曲目

記者蔡琛儀／台北報導

洪佩瑜15、16日一連兩天於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「大玩樂家4《陳小霞&簡文彬&洪佩瑜 跨樂衛武營音樂會》」，首次挑戰以跨界古典樂、不插電方式重新演繹華語樂壇創作教母陳小霞的12首經典作品。

▲洪佩瑜今起兩天在高雄衛武營開唱。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

歌單包括郭靜〈在樹上唱歌〉、劉若英〈成全〉、莫文蔚〈他不愛我〉、蘇芮〈花若離枝〉、陳小霞〈傀儡尪仔〉、楊乃文〈祝我幸福〉、林良樂〈溫柔的慈悲〉、田馥甄〈魔鬼中的天使〉、江蕙〈無言花〉、陳奕迅〈十年〉、潘越雲〈一次幸福的機會〉、姜育恆〈最後的溫柔〉等。

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其中江蕙的〈無言花〉是洪佩瑜出道前參加《超偶5》比賽時曾翻唱過的歌，而像是莫文蔚、陳奕迅等人的歌曲也都是陪伴她當年聽歌練唱的成長養分，此次透過古典方式重新演繹與這些傳唱金曲再次相遇，讓洪佩瑜深感榮幸之餘更覺得一切是「緣分注定」，她表示：「能站在高雄衛武營歌劇院上再次透過這些經典歌傳達情感及精神，對我來說意義重大。」

▲洪佩瑜提前三個月開始準備演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

洪佩瑜為此特別提前三個月開始準備，把練唱融入日常，休息、走路、運動都在哼哼唱唱，還靠著抄歌詞當作功課，她透露：「當中比較辛苦的地方就是花很多時間在記憶聲音節奏的進入點及歌詞詮釋上，有時候練了很多次仍會有遺忘的狀況出現，會讓自己很崩潰，才發現原來自己身體肌肉是需要花夠多時間去記憶，才能去理解那些聲音的出現，並且把小霞老師每首風格不同的曲恰如其分呈現，當中的情感靈巧運用的『彈跳性』是需要練習的。」花最多時間練習的就是〈魔鬼中的天使〉與〈在樹上唱歌〉。