Sandy沉默一周首發文「重感冒燒聲」　體況亮燈近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）日前證實將代班節目《小姐不熙娣》，不料消息曝光後卻出現網友發文爆料她對素人或來賓態度不友善，掀起不小討論。為此，Sandy在沉寂一周的時間，今（14）日更新IG貼文了。

▲Sandy確定代班《小姐不熙娣》。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy在12日出席時尚活動，她發文透露這是她首次在沒有使用麥克風的情況下參加這樣的公開活動。她表示，活動開始時，主持人用力地使用丹田發聲，讓現場顯得格外生動有趣。Sandy形容這樣的開場，讓整個活動增添幾分可愛的氛圍，讓人印象深刻。

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Sandy坦言當時自己正遭受重感冒的折磨，聲音嘶啞，但她仍然堅持使用她的丹田發聲，向在場的朋友大聲疾呼。她幽默地添加說，雖然稱呼大家為「遠方的朋友」，但實際上大家並沒有那麼遠。Sandy透露她在回家後，喉嚨的疼痛感再次加劇，顯然是因為現場的熱烈氣氛使她過度用嗓。為此，她喊話自己快點復原，希望能早日恢復健康。

▲Sandy出席時尚活動。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，大S因流感併發肺炎猝逝後，妹妹小S因過於悲傷而向節目《小姐不熙娣》請假半年，證實由Sandy代班。消息曝光後，有網友在Threads發文爆料Sandy的黑歷史，「對素人來賓或是來賓態度很不太友善」，讓經紀人看到貼文後，罕見強硬揚言提告，掀起不小討論。然而，Sandy在12日出席活動被問此事時也大方回應，「這種事情哪有在後悔的，但我先說收視率一定會掉 ，不是預防針，那人家本來就是要來看小S。」