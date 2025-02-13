春節才曬團圓照！　新加坡「國民爸爸」林益民辭世…享壽75歲

記者陳芊秀／綜合報導

新加坡資深男星林益民辭世，享壽75歲。他有「國民爸爸」封號，在當地也有喜劇天王之稱10日才更新春節聚餐的合照，卻於11日傳出噩耗，13、14日將舉行追思禮拜，並於15日出殯，一連串衝擊消息讓民眾難以接受。

▲新加坡國民爸爸林益民辭世，享壽75歲。（圖／翻攝自臉書）

林益民春節期間時常分享和親友團圓的照片，臉書最後發文在2月10日，當時他和幾位友人齊聚並共享傳統的福建佳餚，事後更曬出一行人的開心合影。豈料，他隔天就撒手人寰。

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▲林益民粉專2月10日才分享春節團圓照，家屬透露他2月11日離世。（圖／翻攝自臉書）

家屬透過林益民的粉專12日發表辭世噩耗，證實2月11日已經離世，「今天，新加坡緬懷一位深受大家喜愛的娛樂偶像。林益民這位為幾代新加坡人帶來無盡歡笑的傳奇演員已謝幕離場，但他留下的輝煌遺產，將如同他溫暖而熟悉的笑容一般，永遠閃耀在人們心中」。

新加坡導演Jack透過臉書哀悼，分享兩人對話，他年除夕還收到林益民的新年祝福貼圖，「還來不及回你，以為過年後再聚聚」。兩人最後對話是1月份，當時邀請對方來參加自己的首映活動，但是林益民回訊息婉拒，當時透露自己的身體狀況「腳沒力、不能爬樓梯，也走不遠」、「我得重感冒、全身無力，又失聲」，沒想到就此天人永隔，身為好友的導演難掩悲痛。