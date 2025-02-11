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何如芸拍戲「拿完紅包忘做1事」犯大忌！腳受傷才驚覺：真的要聽話

記者潘慧中／綜合報導

何如芸日前亮麗現身台北國際書展，但她11日坦言春節期間幾乎都待在家，也無法做運動，原因是扭挫傷、韌帶拉傷所造成的腳痛，仔細一想才發現結束輪椅戲的拍攝後，她忘了做一件事，似乎因此犯了演藝圈的忌諱。

▲▼何如芸。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

▲何如芸前陣子不小心腳受傷了。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

何如芸在八點檔《阿榮與阿玉》飾演半身不遂的反派林美滿，坐了30幾集的輪椅，每次開工前，工作人員都塞完紅包才會讓她躺上病床、坐上輪椅拍攝，「紅包裡固定是50元硬幣，代表『無事』。照規矩紅包裡的錢要馬上花掉，就算花不完也可以買杯飲料找零錢換掉，就是不能原封不動帶回家。」

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▲▼何如芸。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）▲▼何如芸。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

▲何如芸在《阿榮與阿玉》飾演半身不遂的反派。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

對此，何如芸坦承始終沒認真記清楚這些演藝圈習俗，收工後常忘了當初把紅包放在哪裡，還會直接放在戲服裡忘記拿，就算帶回家也想不起來塞去哪裡，「慘了！我的那些紅包呢？有的真的有記得花掉有的找不到了……。」

▲▼何如芸。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

▲何如芸忘了將紅包塞到哪裡。（圖／翻攝自Instagram／michellehojuyun）

巧合的是，何如芸前陣子前往嘉義拍戲時，為了趕高鐵，拉著20吋行李箱的她突然在手扶梯踉蹌，撞到右後膝跌倒，「當時覺得只是一點點小痛，怎知愈演愈烈，戲殺青前幾乎無法蹲。」擔心影響拍攝進度的她，直到殺青回台北才開始復健，讓她不禁感嘆：「有時候，真的要聽話，我記住了。」

何如芸IG全文：

整個春節假期我都在家裡蹲著，
看了200多集劇，出去和朋友吃了2次飯，其他時間就在媽媽家和我家穿梭。

時間這麼多一直想著該起來幹點什麼運動之類，可是我不能。
之前在嘉義拍戲某天為著趕高鐵，拉著20吋的行李箱在電扶梯上，一個踉蹌撞到右後膝跌倒。
當時覺得只是一點點小痛，怎知愈演愈烈，戲殺青前幾乎無法蹲。
有一場戲導演問我可以蹲下和鵝說話嗎？
那時天氣很冷，我開玩笑說：「沒辦法耶導演！因為我穿了3件褲子，我蹲不下去！」
其實是因為腳痛我不敢說⋯⋯
殺青回台北後就是一系列的打針復健開始，
因為「扭挫傷+韌帶拉傷」。

怡平姐問我：「妳拍戲拿的紅包妳有記得馬上花掉嗎？」

我在「阿榮與阿玉」裡演半身不遂的林美滿，坐了30幾集的輪椅。
每次上戲前，副導就大叫執行製作趕緊給我紅包，才讓我躺上病床坐上輪椅演戲。
紅包裡固定是50元硬幣，代表「無事」。
照規矩紅包裡的錢要馬上花掉，就算花不完也可以買杯飲料找零錢換掉，
就是不能原封不動帶回家。

我一直沒認真記清楚這些演藝圈的習俗。
幾十個紅包常常拍一拍就忘了放在哪裡，甚至是扔在脫下來的戲服裡忘記帶走，即使帶回家也想不起來塞去哪裡。

慘了！我的那些紅包呢？
有的真的有記得花掉有的找不到了⋯⋯
唉！
有時候，真的要聽話，
我記住了

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