林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

圖文／鏡週刊

去年11月20日，林千又在社群網站上炫耀無名指上的鑽戒，暗示生日當天被美國人求婚成功，看似成為幸福未婚妻的背後，仍與前男友賴姓富商纏訟中。本刊收到賴姓富商一名姓郭的男性友人IG限動截圖，顯示林千又雖與賴姓富商民事部分和解，但持續進行自訴，挨批「那麼喜歡勾勾纏！」更爆料林千又以前如何受到賴姓富商的金錢寵愛。

▲林千又被美國人求婚時表示：「謝謝他讓我找到平靜的港口，他治癒了我的全部。」告白美國未婚夫的同時，寫下：「愛情會逝去，但婚姻是找到一個可以和妳一起生活的人。」一邊期待新的人生，與前男友賴姓富商愛已逝的同時，兩人仍有訟爭。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）



「沒想到我還有人要～只是最後竟然是外銷。」去年11月20日，林千又曬出一張左手無名指戴著1.5克拉鑽戒的照片，意圖暗示生日當天被求婚成功，但因很多人沒看懂，她再補充自己準備要嫁了，而且對方是美國人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分手擂台 揭月拿30萬

在此之前，林千又與前男友賴姓富商互告傷害、毀損等罪，原本傳出將要和解，沒想到如今又有插曲。本刊接獲與賴姓富商一起被告的郭男IG限動截圖，據兩人收到林千又提告的「臺灣臺北地方檢察署」相關文件顯示，林千又事後想要依法追究到底。

▲賴姓富商的友人透露，林千又仍持續提出訴訟；賴姓富商與友人同列被告，案由與去年幾乎相同。（圖／讀者提供／鏡週刊）

對此，郭男開酸：「有時候想想這種人也是蠻可憐的，以前每個月爽爽有30萬拿，房租也不用自己付，還有豪車可以開，家人出國還有免費機票！」此外，郭男更批：「都已經外銷了，民事也和賴先生（指賴姓富商）和解了，然後再議也被高檢署駁回，還要來搞個自訴……」

由此可知，林千又之前與賴姓富商交往時，每月除爽拿30萬元，又能開豪車、免付房租，家人還有免費機票拿；而文中的「外銷」，指的就是林千又說自己有了美國未婚夫。目前林千又與賴姓富商的訴訟，民事部分和解、再議遭到駁回，但仍提起自訴。

▲林千又常在社群上放送出國旅遊的照片，看似過著闊綽的生活。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）

踹凹車門 動手又動腳

賴姓富商友人郭男總結：「我都懶的（得）給妳（指林千又）再議了，也懶得幫妳衝流量，還那麼喜歡勾勾纏！還好妳的男人中文看不懂，不然不知道他知道那麼多新聞，不知道會不會傻眼。」回顧去年2月，林千又指控賴姓富商施暴還涉嫌侵入她的住處，偷走14個愛馬仕包，賴姓富商則反控林千又。

據報，當時兩人因細故在車上爭吵，賴姓富商被控用手拉扯林千又頭髮、四肢，或以寶特瓶丟擲。隔天凌晨，賴男進入林千又住處，掀翻茶几導致毀壞。林千又則動手毆打賴男，致臉頰、頸部及前胸、左腕擦挫傷；並以硬物重擊賴男車內電視螢幕造成破裂，再出腳踹到左後車門凹陷。

根據一同被林千又提告的郭男所公開的內容可見，林千又未因被求婚成功而放過前男友。回顧當初，林千又遭控當「小三」、破壞賴姓富商的婚姻，林千又則回：「不被愛的才是第三者。」如今林千又檯面上成功翻篇外銷，沒想到與前男友和他的友人仍暗潮洶湧。

▲除了一人豪奢之外，林千又（左）也會跟名人合照，包括巴黎奧運金牌得主林郁婷（右）。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【更多鏡週刊報導】

【家暴積怨法院見】小甜甜控家暴 前夫宋晉賢曝3影片、保護令回擊

【獨家】【名牌包卡海關】疑入境未申報 林千又400萬精品遭查扣

【獨家】【暈船人夫給名分】找律師辦離婚 林千又富商戀人想甩元配