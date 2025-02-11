ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

圖文／鏡週刊

去年11月20日，林千又在社群網站上炫耀無名指上的鑽戒，暗示生日當天被美國人求婚成功，看似成為幸福未婚妻的背後，仍與前男友賴姓富商纏訟中。本刊收到賴姓富商一名姓郭的男性友人IG限動截圖，顯示林千又雖與賴姓富商民事部分和解，但持續進行自訴，挨批「那麼喜歡勾勾纏！」更爆料林千又以前如何受到賴姓富商的金錢寵愛。

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏　林千又再開告富商前任

▲林千又被美國人求婚時表示：「謝謝他讓我找到平靜的港口，他治癒了我的全部。」告白美國未婚夫的同時，寫下：「愛情會逝去，但婚姻是找到一個可以和妳一起生活的人。」一邊期待新的人生，與前男友賴姓富商愛已逝的同時，兩人仍有訟爭。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）

「沒想到我還有人要～只是最後竟然是外銷。」去年11月20日，林千又曬出一張左手無名指戴著1.5克拉鑽戒的照片，意圖暗示生日當天被求婚成功，但因很多人沒看懂，她再補充自己準備要嫁了，而且對方是美國人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分手擂台　揭月拿30萬

在此之前，林千又與前男友賴姓富商互告傷害、毀損等罪，原本傳出將要和解，沒想到如今又有插曲。本刊接獲與賴姓富商一起被告的郭男IG限動截圖，據兩人收到林千又提告的「臺灣臺北地方檢察署」相關文件顯示，林千又事後想要依法追究到底。

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏　林千又再開告富商前任

▲賴姓富商的友人透露，林千又仍持續提出訴訟；賴姓富商與友人同列被告，案由與去年幾乎相同。（圖／讀者提供／鏡週刊）

對此，郭男開酸：「有時候想想這種人也是蠻可憐的，以前每個月爽爽有30萬拿，房租也不用自己付，還有豪車可以開，家人出國還有免費機票！」此外，郭男更批：「都已經外銷了，民事也和賴先生（指賴姓富商）和解了，然後再議也被高檢署駁回，還要來搞個自訴……」

由此可知，林千又之前與賴姓富商交往時，每月除爽拿30萬元，又能開豪車、免付房租，家人還有免費機票拿；而文中的「外銷」，指的就是林千又說自己有了美國未婚夫。目前林千又與賴姓富商的訴訟，民事部分和解、再議遭到駁回，但仍提起自訴。

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏　林千又再開告富商前任

▲林千又常在社群上放送出國旅遊的照片，看似過著闊綽的生活。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）

踹凹車門　動手又動腳

賴姓富商友人郭男總結：「我都懶的（得）給妳（指林千又）再議了，也懶得幫妳衝流量，還那麼喜歡勾勾纏！還好妳的男人中文看不懂，不然不知道他知道那麼多新聞，不知道會不會傻眼。」回顧去年2月，林千又指控賴姓富商施暴還涉嫌侵入她的住處，偷走14個愛馬仕包，賴姓富商則反控林千又。

據報，當時兩人因細故在車上爭吵，賴姓富商被控用手拉扯林千又頭髮、四肢，或以寶特瓶丟擲。隔天凌晨，賴男進入林千又住處，掀翻茶几導致毀壞。林千又則動手毆打賴男，致臉頰、頸部及前胸、左腕擦挫傷；並以硬物重擊賴男車內電視螢幕造成破裂，再出腳踹到左後車門凹陷。

根據一同被林千又提告的郭男所公開的內容可見，林千又未因被求婚成功而放過前男友。回顧當初，林千又遭控當「小三」、破壞賴姓富商的婚姻，林千又則回：「不被愛的才是第三者。」如今林千又檯面上成功翻篇外銷，沒想到與前男友和他的友人仍暗潮洶湧。

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏　林千又再開告富商前任

▲除了一人豪奢之外，林千又（左）也會跟名人合照，包括巴黎奧運金牌得主林郁婷（右）。（圖／翻攝自林千又IG／鏡週刊）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【更多鏡週刊報導】

【家暴積怨法院見】小甜甜控家暴　前夫宋晉賢曝3影片、保護令回擊

【獨家】【名牌包卡海關】疑入境未申報　林千又400萬精品遭查扣

【獨家】【暈船人夫給名分】找律師辦離婚　林千又富商戀人想甩元配

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

爆柯建銘「氣到丟紅龜粿」　羅智強還原兩人交鋒笑翻了

推薦閱讀

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

《哪吒2》376億票房破中國影史紀錄！成全球前30名「唯一非好萊塢片」

《哪吒2》376億票房破中國影史紀錄！成全球前30名「唯一非好萊塢片」

大S猝逝！〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送　背後催淚原因曝光

大S猝逝！〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送　背後催淚原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林千又

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾被劉喬安詐騙「造謠賣淫」！　李婷宜見她被捕：換個世界繼續做妖
  2. 孫興「外遇情史曝光」！認了：我玩太兇 29年3度分合林美貞
  3. 賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女
  4. 温嵐爆「屢臨時砍通告」引不滿！　去年底喪父
  5. 小孟老師／2月11日星座運勢　金牛工作能量大爆發
  6. 林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏
  7. 張蘭不認乾兒子自打臉　曾笑指夏健「在抖音上叫我乾媽」
  8. 楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身
  9. 《玉骨遙》男星被舊愛控「把狗的頭往地上摔」　人設翻車：連爸媽都罵
  10. 孔劉、宋慧喬確定合體！攜手《藍調時光》金牌編劇　完整陣容超狂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366