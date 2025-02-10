怪物星人頂4度低溫上工　只睡3hrs〈望向暖陽〉追思《娛樂記者》

記者吳睿慈／台北報導

「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，蛇年推出全新單曲〈望向暖陽〉，是為戲劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造的宣傳曲，以追思劇中主角「林姵亭」為靈感，唱出對逝去之人的思念。只是近來寒流來襲，她們頂著4度低溫在清晨上工，又冷又睏的生理反應使得4人幾乎快耗盡體力。

▲「BOOM！怪物星人」拍〈望向暖陽〉MV頂4度低溫上工。（圖／相映音樂提供）



拍攝〈望向暖陽〉MV對於4位團員是一大考驗，得面對寒流來襲僅有體感4度低溫的清晨，最怕冷的小魏貼了四個暖暖包、發熱衣、發熱褲全身做好禦寒抗戰。4人因為前一天工作結束已經是半夜，全都睡不到3小時就再度開工，又冷又睏的生理反應讓他們幾乎快耗盡體力，聽到導演提前一小時喊出「收工」2字，全都求之不得想趕緊奔回被窩「睡起來」，就連平時以「吃貨擔當」的琳誼聽聞午餐來了，都決定棄捨眼前美食決定返家睡飽比較實際。

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▲BOOM！怪物星人推出新歌〈望向暖陽〉，是為戲劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造的宣傳曲。（圖／相映音樂提供）

琳誼分享自己對這首作品感受：「在錄音時我的感受是就算遇到再多的困難，只要轉個念頭，希望就會降臨，也希望大家再聽這首歌時，如果遇到一些困境，只要抬頭看看暖陽，或許問題就能迎刃而解。」小V這次挑戰了新的演繹方式：「這是一首溫暖且有力量的歌曲，需要内斂且堅定的詮釋，用平穩且長的氣音貫穿整首歌，是怪星全新的嘗試，收斂聲音的力量是我覺得最挑戰的地方！」

▲BOOM！怪物星人透過歌曲深談生死觀。（圖／相映音樂提供）

談及生死觀，琳誼顯得隨心：「我自己對於死亡看得滿淡的，我覺得人的一生就是來挑戰的，完成任務就可以淡然的離開。」劇中以死亡為命題，對於生死觀的想法，小V有自己獨特見解：「對死亡的感受，時而近時而遠，如果活著是上引號，死亡是下引號，我想多一點平靜和快樂，少一點遺憾和眼淚，所以盡量讓自己開開心心！」溫妮坦然面對：「該來的終究會來，只求把握當下無憾的過每一天！」小魏則認為：「只能盡量珍惜當下了。也許很多事不能做到盡善盡美，但就求一個盡力！」歌曲現已上架。