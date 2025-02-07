汪小菲悲痛表現惹議！　律師呂秋遠長文喊話：收起你的情感

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S驟逝，除了至親好友們受到衝擊陷入哀痛以外，前夫汪小菲也急忙趕來台灣，不過一連串淋雨、換全黑大頭貼等表現出悲痛的行為，卻也引起網路上兩極討論。對此，知名律師呂秋遠7日在臉書發文點評，喊話「把自己跟過去的一切了斷，以未成年子女最大利益作為最大考慮」，給出了他的建議。

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▲汪小菲在前妻離開後的表現引發熱議。（圖／娛樂中心攝）

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呂秋遠7日在臉書感性發文，全文隻字未提汪小菲、大S等關鍵字，但明顯是在對此次事件闡述看法。他喊話表示「如果你的前配偶過世了。請尊重她身邊的人，以及你現在身邊的人。曾經有感情，或許有舊怨，當然會哀傷，但是最需要節哀順變的人就是你。」且指出「請你考慮清楚，現在跟你在一起的人，不會希望你繼續叫前妻為老婆，當然，她先生更是如此。」

▲呂秋遠發文闡述看法。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

呂秋遠認為汪小菲應該收起情感，無須「誇大表演」，直言「你跟這個過世的人，僅存的關係，只剩下是孩子的爸媽而已」。他建議應該「趁這個機會，把自己跟過去的一切了斷，以未成年子女最大利益作為最大考慮，這樣應該就夠了」。雖對於前配偶一家的傷痛無法彌補，但也別再糾結過去，應該放下恩怨，且不要濫用法律權利。