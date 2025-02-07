張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎2日病逝日本，享年48歲。然而前夫汪小菲來台後在淋雨散步、網上留言「老婆我好想你」引發外界批評像在演。男方舊愛張穎穎繼長文嗆深情人設後，7日凌晨連續發文，痛斥「人都去世了，你還在下水軍，你的心呢？」

▲張穎穎深夜痛斥汪小菲。（圖／翻攝自微博／張穎穎）

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張穎穎被爆在汪小菲婚內發生婚外情，4日發千字文，批評男方拿大S離世立深情人設，引發狗仔葛斯齊酸諷「哪輪得到過往的小三，出來指責」，並爆料曾私下聯繫過大S。她深夜發文回應：「我從未認識過她，也沒有過任何聯繫！ 他實在太可惡了。 一個快50歲的男人怎麼可能無辜到傻白甜的地步？ 用這種方式來洗白自己？ 我不相信會有人信這種話。 你真的又老又無趣又膽小又惡劣又萎靡又壞。 那我就來說一下， 他在婚後第二年就已經出軌。 他欺騙過的女生數不勝數。 別逼我，看看誰掌握的證據更多。 我從未拿出一個證據，已經夠仁義了。」

▲張穎穎深夜發文，否認聯繫過大S。（圖／翻攝自微博／張穎穎）

面對網友留言：「其實明白人都看得出來汪小菲被下套了，別人早就暗渡陳倉找好下家了，哪有什麼20多年沒有聯繫，一聯繫上就結婚的呢」。張穎穎截圖痛斥「人都已經去世了，你還在動用水軍？你的心到哪裡去了。 一個五十歲精明的老男人，帶著七十歲有勢力的老母親被騙？ 你家絕對不會被騙！ 你們會飲人血、食人肉」。

▲張穎穎：「人都去世了，你還在下水軍。」（圖／翻攝自微博／張穎穎）