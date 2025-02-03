S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒心願：希望得到大家體諒

記者孟育民／台北報導

48歲女星徐熙媛（大S）春節到日本家族旅遊，卻因染上流感併發肺炎不幸驟逝，據悉，她在出發當天就已經有感冒及哮喘症狀，但為了不掃興還是照常出發，到日本第3天就被送急診，第5天一早就在東京醫院病逝，臨終前一家人都陪在她身邊。稍早，王偉忠代替S媽發出聲明，盼望外界給予家人一點時間。

▲S媽發聲 。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為徐家摯友，王偉忠受S媽之託，在此轉達她想說的幾句話，「首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。」

S媽表示因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

▲S媽盼望外界給點空間。（圖／翻攝自臉書）

另外，S媽想拜託媒體，可以幫助熙媛完成她的心願，「熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。」