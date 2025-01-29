余皓然「打牌必做3件事」　實測結果超驚人：每次都贏錢

圖文／CTWANT

每到了農曆春節，不少家庭和好友會一起打牌增進感情，也會有一些贏錢的小秘訣。女星余皓然就曾分享，每次爸爸來家裡打麻將時，會偷做3件事，結果每次都贏錢，十分不可思議。

▲余皓然為了開運，會嘗試許多方法。（圖／翻攝自余皓然臉書／CTWANT）



余皓然過去在節目《命運好好玩》逗趣表示，爸爸為了過年麻將贏錢「想瘋了」，每次來家裡拜訪，從頭到尾都會整身穿紅色，甚至內褲也是紅色，有次不小心偷溜嘴，「他說打牌前，會把家裡的枕頭豎起來，頂天立地立著」，她才恍然大悟，難怪爸爸每次來都贏錢。因此她如法炮製，每次爸爸來家裡要打牌，就把家裡的枕頭全部立著，結果還真的贏錢。

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▲余皓然分享打牌贏錢的秘訣。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道YouTube／CTWANT）

不只如此，為了開運她會嘗試各種方法，每年過年準備很多物品，包括一堆紅色的東西，因為紅色喜氣，還會要求老公王中平打牌的時候穿紅內褲，並在對方的口袋放入孩子臍帶做成的印章，因為民間說法臍帶可以招財、引財，結果王中平不斷自摸，讓爸爸一度臉色垮下來。

另外，余皓然還會用桂花洗澡，讓老公先泡，她在接著泡，就這樣一路泡下去，可以有招貴人的效果；還可以買水仙花，泡澡的時候丟進去，可以把不好的東西洗掉，但是要注意，兩者必須分開泡，不能又桂花又水仙花。

◎民俗說法，僅供參考。

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