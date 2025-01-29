ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

余皓然「打牌必做3件事」　實測結果超驚人：每次都贏錢

圖文／CTWANT

每到了農曆春節，不少家庭和好友會一起打牌增進感情，也會有一些贏錢的小秘訣。女星余皓然就曾分享，每次爸爸來家裡打麻將時，會偷做3件事，結果每次都贏錢，十分不可思議。

余皓然公開「打牌必做3件事」　實測結果超驚人：每次都贏錢

▲余皓然為了開運，會嘗試許多方法。（圖／翻攝自余皓然臉書／CTWANT）

余皓然過去在節目《命運好好玩》逗趣表示，爸爸為了過年麻將贏錢「想瘋了」，每次來家裡拜訪，從頭到尾都會整身穿紅色，甚至內褲也是紅色，有次不小心偷溜嘴，「他說打牌前，會把家裡的枕頭豎起來，頂天立地立著」，她才恍然大悟，難怪爸爸每次來都贏錢。因此她如法炮製，每次爸爸來家裡要打牌，就把家裡的枕頭全部立著，結果還真的贏錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

余皓然公開「打牌必做3件事」　實測結果超驚人：每次都贏錢

▲余皓然分享打牌贏錢的秘訣。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道YouTube／CTWANT）

不只如此，為了開運她會嘗試各種方法，每年過年準備很多物品，包括一堆紅色的東西，因為紅色喜氣，還會要求老公王中平打牌的時候穿紅內褲，並在對方的口袋放入孩子臍帶做成的印章，因為民間說法臍帶可以招財、引財，結果王中平不斷自摸，讓爸爸一度臉色垮下來。

另外，余皓然還會用桂花洗澡，讓老公先泡，她在接著泡，就這樣一路泡下去，可以有招貴人的效果；還可以買水仙花，泡澡的時候丟進去，可以把不好的東西洗掉，但是要注意，兩者必須分開泡，不能又桂花又水仙花。

◎民俗說法，僅供參考。

【更多CTWANT報導】

媳婦除夕想回娘家回爐「公婆怒撂1句狠話」　眾人笑了：拿到免死金牌

爸媽肺炎住院！媳婦回娘家弄年菜公婆說「這狠話」　她傻眼：什麼世界

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

AI黑馬DeepSeek爆紅！分析師：美國科技巨頭依然穩固

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

富士電視台「馬拉松記者會」開超過10hrs！破紀錄累到高層面露痛苦

富士電視台「馬拉松記者會」開超過10hrs！破紀錄累到高層面露痛苦

吳慷仁、邵雨薇久違甜蜜同框放閃了！曬超Q手寫春聯喊：老吳❤️

吳慷仁、邵雨薇久違甜蜜同框放閃了！曬超Q手寫春聯喊：老吳❤️

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

富士電視台「馬拉松記者會」開超過10hrs！破紀錄累到高層面露痛苦

吳慷仁、邵雨薇久違甜蜜同框放閃了！曬超Q手寫春聯喊：老吳❤️

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

余皓然

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／1月29日星座運勢　獅子座小投資大獲利
  2. 余皓然「打牌必做3件事」　實測結果超驚人：每次都贏錢
  3. 韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌
  4. 快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟
  5. 過年紅包給多少？「最新行情曝光」　4原則6禁忌一次看
  6. 大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌
  7. 湘瑩腎臟長血管脂肪瘤！「大到4cm有爆裂危機」　新婚凍卵21顆先備孕
  8. 解散15年！綠洲合唱團宣布重組　極限定「東京專屬特展」獨家開箱
  9. 特／3領域素人共組JAESSBEE！　唱出現代社會最需要的治癒
  10. 2025一堆超夯韓劇續集！　《機智醫生》《殭屍校園》《MOVING》全回歸

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366