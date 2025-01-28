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Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊LuxyGirls曾因以一字馬抖臀表演，干擾球員罰球而惹議，沒想到最近再度掀起爭議，一切起因自官方IG上傳了一段成員林倢在場邊蹲下後，被壓著頭面向另一位成員克啦啦的下半身，對方還做出前後擺動的動作，讓不少網友不敢相信地問：「台灣啦啦隊怎麼變這樣了？」

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

▲林倢蹲下後被壓著頭，下半身面向她的克啦啦則做出前後擺動的動作。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

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畫面中，可以看到LuxyGirls發現有鏡頭在拍後，成員雪莉將林倢轉向克啦啦，林倢蹲下後，雪莉輕壓著她的頭，克啦啦隨著前後擺動著下半身，一群人笑得很開心。官方IG則藉由上傳這段影片向粉絲拜年，「祝大家新年快樂，蛇全部都出來！」

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

▲LuxyGirls一開始就有發現鏡頭在拍。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

沒想到，留言區隨之出現兩派聲音，但LuxyGirls本身心情似乎不受影響，克啦啦留言表示「這裡收門票排隊」，林倢則解釋自己是在做臉部運動，「欸等等，真的是欸！哈哈哈哈哈哈！」

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／ luxygirlcrew）

▲▼克啦啦和林倢分別在留言區發聲。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／ luxygirlcrew）

至於有網友留言問「如果有小朋友問他們父母她們在做什麼，應該怎答好」的時候，克啦啦只笑回「蹲下來那個姐姐在挖鼻孔」。看到有網友嘆氣地說「只有女性會物化女性」時，除了小編不甘示弱地反擊「這句弱掉了有沒有別的」，克啦啦還回嗆「阿不是愛看」！

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／ luxygirlcrew）

▲▼克啦啦和官方小編都在留言區回應網友。（圖／翻攝自Instagram／luxygirlcrew）

▲▼Luxygirls。（圖／翻攝自Instagram／ luxygirlcrew）

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