黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

記者潘慧中／綜合報導

笑笑是潘若迪的愛徒，2023年獲選成為台啤雲豹職籃啦啦隊的一員，2年後更跨足職棒成為「樂天女孩Rakuten Girls」的一員。近日格外引起討論的是，她和同為電豹女的成員草莓一起在紫南宮前跳舞，「每年都去紫南宮借發財金，今年跳個蛇年招財舞讓土地公開心！」

▲笑笑穿著黑絲襪在紫南宮前辣舞。（圖／翻攝自Instagram／yuyu__liu）



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畫面中，可以看到笑笑紮起雙馬尾辮，身穿黑色上衣和短裙，搭配紅色外套有畫龍點睛的效果，下半身套著黑色透膚絲襪，襯托出修長美腿，展現若隱若現的性感。草莓則是穿著白色長袖上衣，短版中空剪裁辣露纖細腰身，搭配黑色激短裙和長靴，秀出穠纖合度的大腿線條。

▲笑笑揪草莓一起當眾跳舞。（圖／翻攝自Instagram／yuyu__liu）



雖然在人來人往的紫南宮前，笑笑仍零偽裝地和草莓盡情跳舞，她在貼文中坦言每年都會前往此處借發財金，今年突然想來點不一樣的，於是就決定跳蛇年招財舞討土地公歡心，草莓看完則愧疚地說：「臨時學得很不熟我抱歉。」

▲笑笑今年跨足職棒成為「樂天女孩Rakuten Girls」的一員。（圖／翻攝自Instagram／yuyu__liu）



事實上，自從今年開始便都能在桃園的籃球場、棒球場看到笑笑的身影，「謝謝台啤永豐雲豹、謝謝樂天，讓身為桃園人的我能紮紮實實的身體力行支持桃園」，她將在新賽季獻出活力、正能量和招牌笑容，「我會努力扮演好每個角色，還請大家多多指教。」