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除夕夜台灣英雄齊聚一堂　李洋驚喜現身謝球迷支持

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視首播的春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱WE ARE），已於本月完成預錄。回顧2024年，因為有著各運動賽事中台灣英雄們的努力，而成為了全體國民「幸福感」滿滿的一年。本次《WE ARE》特別驚喜安排了「致！台灣英雄（WE ARE CHAMPIONS）」此一主題，希望能在除夕夜裡，藉由重溫過往一年的感動，延長這份幸福與喜悅。

▲李洋現身答謝球迷。（圖／文總提供）

▲李洋現身答謝球迷。（圖／文總提供）

這段演出涵蓋各項目中的榮耀時刻，有曾代表台灣參加杭州亞運，更連續兩年奪下Red Bull BC One台灣區女子組冠軍的楊加力與其所屬City4舞團，藉由揚名海內外的霹靂舞實力震撼全場；夢飛競技啦啦隊則以令人目眩神迷的翻騰與技巧，帶領全場回味台灣奪得2024啦啦隊世界盃冠軍的輝煌時刻；而提到運動賽事，一定要提到曾為台灣奪下首面奧運金牌的跆拳道，We.R特技跆拳表演團融合跆拳道與舞蹈風格的華麗演出，讓台灣傳統武藝再次發光發熱。

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▲李洋現身答謝球迷。（圖／文總提供）

▲12強冠軍台灣英雄。（圖／文總提供）

去年巴黎奧運最讓人熱淚盈眶的，絕對就是全台人民共同見證台灣奧運史上首次羽球男雙金牌連霸誕生的一刻，而這也是奧運羽球史上首支衛冕金牌組合。本次《WE ARE》除了邀請響地音樂羽球隊，以球技和音樂的搭配，向奧運場上揮汗拚博的選手們致敬外，文總更邀請金牌雙打選手李洋登台夢幻共演。

▲李洋現身答謝球迷。（圖／文總提供）

▲演出節目都是台灣運動強項。（圖／文總提供）

李洋感性表示，經歷巴黎奧運前的低潮後，是全台球迷的支持讓他們重返榮耀。除了希望能藉由這段表演鼓舞大家外，更打趣地說，人生中第一次登上除夕節目的舞台，心裡的壓力堪比上場比賽。至於被問到搭檔王齊麟近期求婚成功一事，李洋強調每個人在感情路上都有屬於自己的節奏，並真誠祝福齊麟。

曾成功舉辦棒球英雄大遊行的文總，此次更於《WE ARE》邀請了於2024世界棒球12強賽一舉奪得冠軍的台灣隊成員林立、陳柏清、曾頌恩、陳冠宇及總教練曾豪駒到現場共襄盛舉。搭配著樂團芒果醬Mango Jump的熱血演出，全場以震天價響的應援神曲〈台灣尚勇〉，一同熱烈歡迎台灣英雄們的登場。

平常習慣了戶外場地的台灣隊成員們，第一次在室內的場館與如此多的支持者們見面同歡，大家都相當緊張但也非常興奮。當被問到過年想做的事時，團員們異口同聲表示，由於平常的賽事及訓練眾多，能趁著年節期間好好與家人團聚就是他們最大的心願。回顧過往一年，總教練曾豪駒再三感謝球迷們的支持，並將這份榮耀與所有台灣人共享。

讓全場為之沸騰的樂團芒果醬，出道後首次登上除夕節目的舞台就獻給文總《WE ARE》，於演出後更加碼透露新的一年即將開始亞洲巡演，超高人氣可見一斑。搭配「致！台灣英雄」的演出主題，團員們其實私底下也常相約打羽球，甚至會鑽研各個球員的必殺技。本次所選歌曲〈飛吧萊特〉，也象徵了即使不被看好，仍能展翅高飛的台灣精神。

在除夕夜裡將我們的感動持續下去，文總春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台（CH30）、三立台灣台（CH29）、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台，文總YouTube將以4K畫質進行首播；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。

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