賈永婕被老公斥「別再發玄彬文」：很煩！　她傻眼喊莫名其妙

記者劉宛欣／綜合報導

藝人賈永婕去年接下台北101董事長職位後話題不斷，最近更找來南韓男神玄彬到台北101，事後狂曬兩人合照感謝酸民的批評指教，照片曝光後掀起兩派討論，就連名嘴周玉蔻都發文吐槽她是「低端幽默」。她近日繼續正常更新社群，豈料24日一早發文時，馬上被老公斥責「不要再發文了」，讓她相當傻眼。

▲賈永婕連日曬出與玄彬相關的貼文，被老公斥責。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕24日在臉書發文直言「是的我又被罵了，超級莫名其妙的」，透露早上起床在用臉書時，馬上被老公大聲制止「不要再發文了」，她不甘示弱寫下「蛤？為什麼不能發文？不是啊？你為什麼要管我發文呢？發文怎麼了嗎？而且你怎麼知道我要發什麼呢？」老公接下來又說「不要以為我不知道妳要發玄彬的文」，讓她氣得回嗆「我真的不是要發玄彬，但就算我發玄彬的文怎麼了嗎？」

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▲賈永婕貼文。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

老公接下來表示「沒有怎麼了？就是很煩、妳很煩、全家都覺得妳很煩、全世界都覺得妳很煩」，她氣得直言「很好既然全世界都已經討厭我了，那我就一定要發這個，你們都不給我影片，沒關係我自己上網找！」該貼文她分享了網友拍攝玄彬在電影院裡與台下的互動畫面。

賈永婕粉絲心爆發，說道「這個是玄彬抽到我之後的表情。看著我的互動！所有的互動看著我的眼睛，那個眼神看到了嗎？一眼一瞬間的永恆！我已融化」，最後她喊話老公之後還會再發一個幫玄彬推薦新片的貼文，「畢竟玄彬都幫我代言101了，身為101專業的董事長就是應該要這樣做」。