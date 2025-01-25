▲張泰晤（장태오）憑藉著反差魅力成為觀眾討論的焦點。（圖／張泰晤 IG）

圖文／CTWANT

Netflix的大熱戀愛實境秀《單身即地獄4》開播以來熱度持續飆升，而參與者之一的張泰晤（장태오）憑藉著反差魅力成為觀眾討論的焦點。他以幽默搞笑的形象登場，卻在節目中展現出令人驚喜的細膩情感和多才多藝的面向，不僅讓觀眾愛不釋手，也掀起了網路上關於他的熱烈討論。

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原來張泰晤今年已經30歲，是1994年6月17日出生，身高180公分的他，是一位畢業於慶熙大學工商管理學院的全能演員。他不僅活躍於韓國，還曾在美國和馬來西亞拓展演藝事業，精通英語的他擁有國際化的背景與多元魅力。張泰晤曾出演馬來西亞電影《OPPA白馬王子》，以及韓劇《太宗李芳遠》和《秘密的男人》等多部作品，近期更以出色表現榮獲《亞洲電影節》最佳外語演員獎。除了演藝工作，他在香港和澳門也擔任模特兒，展現多面才能。目前，他在Instagram（@tachyonproject）上吸引了超過70萬名粉絲，成為備受矚目的新星。

鋼琴王子+幽默紳士：節目中的反轉魅力

張泰晤的「真人小夫」形象在節目中迅速出圈。他以幽默風趣的談吐贏得了大家的好感，但隨著節目進展，他的細膩和真誠逐漸展現，特別是在與女嘉賓李時安的互動中。從一開始的搞笑追求到後來的專注和體貼，張泰晤用行動證明了自己有擔當的一面。他的真誠告白和尊重的態度，讓不少觀眾紛紛留言：「怎麼可以這麼圈粉！」

更令人驚喜的是，他在彈琴時的氣質優雅，完全展現「鋼琴王子」的另一面。此外，他還擅長唱歌，並熱愛攝影和旅行，經常在社群平台上分享自己的創作和生活點滴。這樣的張泰晤，讓人越了解越著迷。





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