掰了許藍方？王少偉爆動念想追Albee　節目曖昧互動延伸到台面下

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，過年祭出「除夕、初二特別節目」，其中初二播出「蛇來運轉回娘家」特別節目，由兩位主持人帶領來賓、班底們到桃園露營區出外景，王少偉也是來賓之一，不過他的出現卻令小S摸不著頭緒：「為什麼我們節目是你娘家？是因為許藍方嗎？」王少偉則笑說：「也不是只有許藍方，你們算是最關心獨居中年人的一個節目！」更透露他跟Albee因在《小姐不熙娣》中有曖昧互動而相識，還將這份友情延伸到台面下。

▲▼《不熙娣》過年節目移到戶外，王少偉爆和Albee私下互動。（圖／東森綜合台提供）

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王少偉意外爆出和Albee私下互動，這讓小S好奇詢問：「對Albee這麼有感覺，為什麼不追她？」王少偉則誠實笑說：「原本是有這個想法，但是在節目上認識檸檬（女來賓）後就…」此話一出立刻笑翻全場！

▲王少偉被小S逼問。（圖／東森綜合台提供）

另外，除夕特別企劃非頒獎典禮莫屬，《今年又辛苦我了！除夕過年頒獎蛇我其誰！》會根據2024年所有上過節目的來賓，進行評選並頒發各種獎項，其中「最佳曖昧CP」獎竟是「派翠克VS.小優」，兩人去年在節目上有許多曖昧互動，這次奪下「最佳曖昧CP」可說是實至名歸！兩人還不忘「公主抱獻吻」這讓小S忍不住直呼：「根本命中注定你愛她！」小優甚至害羞到臉紅表示：「雖然我在節目上都大剌剌，但是我很少這麼火熱熱，如果他真的跟我表白，好像可以試試看，因為我喜歡幽默的人！」





▲派翠克公主抱小優 。（圖／東森綜合台提供）