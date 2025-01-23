《大奉打更人》迎結局！王鶴棣預告「崩潰爆哭」還有大咖男星客串

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》即將在下週迎來精彩大結局，該劇開播以來口碑、收視熱度一再狂飆，劇情也迎向最高潮。王鶴棣日前在微博上直播，找來一同出演《大奉打更人》的「采薇」劉美含、「飛燕女俠李妙真」王伊瑤、「打更人銅鑼」宋廷風上線暢聊。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

王鶴棣除了自嘲主角許七安是個「熱血笨蛋」之外，也肯定他總是為了正義願意不顧一切挺身而出，更感性致謝觀眾們的一路支持「這一路的起承轉合經歷了許多，會努力讓大奉精神和故事在生活中延續，大奉值得」，並呼籲粉絲千萬別錯過精彩大結局。

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▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）



《大奉打更人》開播以來，好評在網路上持續蔓延，許七安（王鶴棣飾）以高超智力接連偵破諸多懸案，面對直接闖入大奉境內，召喚出巨大金剛「天域法相」的天域高手，司天監最強的一品天命師監正（邱心志飾）則派出許七安與對方鬥法，在京城內展開最盛大的決鬥，強勢一刀劈開巨大法相。

▲台灣資深男星邱心志也在《大奉打更人》出演。（圖／Disney+提供）

而許七安也在決鬥過程中產生大量幻覺，看見自己成為一名八九十歲的老人，首次以扮老妝現身，劇組表示這場戲光是化妝就得畫上5小時，不過王鶴棣非常敬業，完全不喊苦，他也收起先前秀出的壯碩肌肉，以較為瘦弱的身軀詮釋老人造型。

王鶴棣日前也表示為了出演《大奉打更人》，身體狀態一定要在最佳階段，都要以健康飲食為主，就連最愛吃的火鍋，一週也只能吃一次「那通常是我與劇組的小夥伴們，一週以來最開心的時刻」。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）



隨著《大奉打更人》將迎來完結，導演鄧科日前也分享王鶴棣結局將有一段非常熱血的崩潰爆哭戲，不僅讓幕後團隊為之動容，就連王鶴棣本人拍完這段戲之後也哭到停不下來，沉浸在角色中無法自拔，是獲全體團隊都認證的高光時刻，劇組也預告知名男星何潤東將在最後幾集現身，呼籲粉絲千萬別錯過。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）



《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。本劇已於Disney+ 熱播中，並將於晚間六點更新最新集數。