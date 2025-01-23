ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大奉打更人》迎結局！王鶴棣預告「崩潰爆哭」還有大咖男星客串

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》即將在下週迎來精彩大結局，該劇開播以來口碑、收視熱度一再狂飆，劇情也迎向最高潮。王鶴棣日前在微博上直播，找來一同出演《大奉打更人》的「采薇」劉美含、「飛燕女俠李妙真」王伊瑤、「打更人銅鑼」宋廷風上線暢聊。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

王鶴棣除了自嘲主角許七安是個「熱血笨蛋」之外，也肯定他總是為了正義願意不顧一切挺身而出，更感性致謝觀眾們的一路支持「這一路的起承轉合經歷了許多，會努力讓大奉精神和故事在生活中延續，大奉值得」，並呼籲粉絲千萬別錯過精彩大結局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》開播以來，好評在網路上持續蔓延，許七安（王鶴棣飾）以高超智力接連偵破諸多懸案，面對直接闖入大奉境內，召喚出巨大金剛「天域法相」的天域高手，司天監最強的一品天命師監正（邱心志飾）則派出許七安與對方鬥法，在京城內展開最盛大的決鬥，強勢一刀劈開巨大法相。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

▲台灣資深男星邱心志也在《大奉打更人》出演。（圖／Disney+提供）

而許七安也在決鬥過程中產生大量幻覺，看見自己成為一名八九十歲的老人，首次以扮老妝現身，劇組表示這場戲光是化妝就得畫上5小時，不過王鶴棣非常敬業，完全不喊苦，他也收起先前秀出的壯碩肌肉，以較為瘦弱的身軀詮釋老人造型。

王鶴棣日前也表示為了出演《大奉打更人》，身體狀態一定要在最佳階段，都要以健康飲食為主，就連最愛吃的火鍋，一週也只能吃一次「那通常是我與劇組的小夥伴們，一週以來最開心的時刻」。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

隨著《大奉打更人》將迎來完結，導演鄧科日前也分享王鶴棣結局將有一段非常熱血的崩潰爆哭戲，不僅讓幕後團隊為之動容，就連王鶴棣本人拍完這段戲之後也哭到停不下來，沉浸在角色中無法自拔，是獲全體團隊都認證的高光時刻，劇組也預告知名男星何潤東將在最後幾集現身，呼籲粉絲千萬別錯過。

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》即將播出大結局。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。本劇已於Disney+ 熱播中，並將於晚間六點更新最新集數。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

推薦閱讀

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照無奈嘆：病懨懨

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

五堅情爆有新團員...身份曝光　他竟慘被「換掉」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

徐乃麟FB開戰！點名她「準備過年吃官司」：沒告妳我跟妳姓 原因曝

徐乃麟違停路邊開戰2警員！　親發聲「還原情況」：對就是對錯就是錯

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

鬼鬼產後「現蹤士林公園」！只穿睡衣出門 0偽裝真實狀態全被拍

控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床事

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱畫面太香」李雅英成學姐

佳娜搭經濟艙氣哭被酸「公主」　祖雄發文護妻：不管別人怎麼看

蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」！大失血噴百萬…網羨煞：還有缺嗎

趙正平分析「人父出軌主因」　中肯勸世：忍到死為止吧

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大奉打更人, 王鶴棣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 羅伯派汀森韓國打片變搞笑咖　《米奇17號》與奉俊昊上演社畜宇宙
  2. 徐懷鈺憶拍戲出意外頸椎受傷！　完全不能動：真的恐怖至極
  3. 過年發錢了「多少讚就包多少給媽」！《瘋神》男星：再多都有心理準備
  4. 日國民女星吉岡里帆私下超樸實！　「iPhone XS用7年不換」原因曝光
  5. 正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了
  6. 名模「綁低馬尾」遭廠商當眾大聲訓斥！　委屈啜泣哭…畫面曝光
  7. 成人展遭傳「禁止在政府場館舉辦」　TRE主辦方回應了！
  8. 過年「回娘家吃年夜飯」！周遭驚：為什麼尪願意 KIMIKO疑惑了
  9. 性朝貢醜聞害企業狂撤廣告！富士電視台最多撐半年…1動畫成指標
  10. 周思齊喊不適應退休生活　完全不知所措認自己不正常

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366