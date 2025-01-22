SEVENTOEIGHT舞步口訣太厲害　KID秒學會跳《Whiplash》

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》邀請到由選秀節目《SCOOL》選出的新興男團SEVENTOEIGHT來一場偶像能力隨堂考，不只考驗他們對華語歌曲的熟悉度，還有K-POP舞蹈的敏銳度，超精彩內容將在1月22日下午5點播出，記得準時收看節目。

▲SEVENTOEIGHT來《RUN新聞》宣傳紀念專輯。（圖／ETtoday）

SEVENTOEIGHT發行首張紀念專輯《2024 SCOOL DAYS》來到《RUN新聞》宣傳，以新人之姿來到《RUN新聞》當然要來考驗一下他們的偶像能力！第一關進行音樂聽力測驗，由鎭佑擔任關主聽華語歌並哼出、其餘團員猜出正確歌曲，其中鎭佑努力唱出華語歌曲的模樣逗樂SEVENTOEIGHT的團員們，讓現場笑聲不斷。第二關舞蹈能力測驗，每次派出一位團員只能口述舞蹈動作，由其他人猜出正確歌曲，其中美祥太會形容《Whiplash》的舞蹈動作，不只讓團員快速猜出答案，連KID也一秒就學會跳，讓他大讚美祥「很會教舞」。

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《星光雲！RUN新聞》節目將在1月22日下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。