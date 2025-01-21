周興哲不藏了「和葉舒華親密照」曝光！　她急喊：導演克制一點

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲去年推出出道10年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，先前辦記者會時，韓團(G)I-DLE成員舒華還特別錄VCR祝賀，令人好奇兩人交情，原來周興哲重磅邀請她出演〈幾乎是愛情〉MV，原本行程滿檔的舒華，為周興哲一口答應邀約，也成為她首支受邀演出的MV。

▲周興哲請到葉舒華出演〈幾乎是愛情〉MV。（圖／星空飛騰提供）

周興哲在MV中親挑大樑，與舒華共演，兩人雖是首度合作，但卻不會生疏，除了借位吻戲，導演殷振豪也為兩人量身打造愛情武打戲，重頭戲落在男方身上，當時導演有事先問周興哲能否勝任？換來他爽朗一句：「當然可以啊，那就打吧！Let’s do it！」為了入戲，周興哲還要求團隊當天不要叫他Eric，改叫他Lucca，以便更能入戲，而舒華則興奮說，這是自己第一次演出有劇情的MV，而且規格根本是電影大片，她緊張卻不忘偷偷打趣說：「導演給我克制一點！」

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而舒華在導演安排下，把東西砸到壞人身上，尖叫呼救，此時周興哲挺身而出，兩人演技大爆發，舒華表示：「從沒打過人，今天為他就打了兩次。」獻出武打處女作。導演也不忘添加感情戲，要舒華跪地幫受傷的周興哲擦汗，並拭去他臉上的血痕，畫面相當唯美。

▲▼ 周興哲和葉舒華在MV中有許多對手戲。（圖／星空飛騰提供）

兩人也越拍越深情，一幕他抱著倒在地上的她大哭的畫面，周興哲真情流露，而當導演喊卡時，舒華卻無厘頭站起來比讚，說：「他哭了耶，讚！」讓周興哲「破涕而笑」，舒華則讚嘆說：「好厲害！」覺得周興哲哭戲整個帶動她，希望以後也可以挑戰哭戲，周興哲也說舒華有給他很好的情緒反應，「很有能量，有feel。」讓他可以更入戲。

兩人不僅戲裡合作有火花，戲外也相處很融洽、愉快，有一幕兩人追劇吃薯條，周興哲看著螢幕，卻差一點把薯條餵到舒華下巴，讓他當下笑說：「幸好沒有往鼻子走。」舒華則表示有很專業忍住不笑。此外兩人也在MV中相擁浪漫共舞，周興哲讚舒華非常非常自然，舒華撒嬌說他漏講一個「漂亮」，成功逗樂周興哲，也讓全場哈哈大笑。

▲周興哲、葉舒華在片場模樣認真。（圖／星空飛騰提供）