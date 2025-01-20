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李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

2022年本刊曾在台北市大安區某公園捕捉到李威和據傳已是李太太的身影。（圖／本刊攝影組）

▲2022年本刊曾在台北市大安區某公園捕捉到李威和據傳已是李太太的身影。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

44歲男星李威近期因命案再度登新聞版面，他當年以偶像劇《吐司男之吻》走紅，2013年他轉赴大陸發展，除了拍戲外，也有投資戲劇製作公司，2020年因疫情返台，改行販售高檔茶具與翡翠生意。近日時報周刊CTWANT接獲爆料，指李威和交往多年、曾被《CTWANT》於2022年直擊兩人幽會的女友已在去年進入人生下一個階段，正式成為合法夫妻。

2022年本刊拍到李威與現任李太太兩人邊閒聊邊拉筋順便等人。（圖／本刊攝影組）

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▲2022年本刊拍到李威與現任李太太兩人邊閒聊邊拉筋順便等人。（圖／CTWANT）

曾是偶像劇一哥的李威，近年開始潛心修習佛法並吃素，並做高檔茶具、翡翠的生意買賣，早已揮別五光十色的演藝圈，除在2020年7月出席《我的秘密花園》導演楊冠玉的告別式之外，對過去的豐功偉業完全不眷戀。

李威自出道後從沒正面承認過感情事，他最為人所知的緋聞，就是15年前和已故女星許瑋倫一段情。當時李威被指不認戀情外，還疑似同時交往陳怡蓉，引發不小風波。多年後李威又被爆與楊子晴的閨房密照，但他卻發文說自己單身、還正在追姚笛，此舉也惹怒楊子晴爆氣怒回「原來我就是一個被你玩過的婊子，玩完發微博就一腳踢開了」。

2021年5月，曾有媒體拍到李威帶著嫩妹現身台北街頭，開著同一台車，身邊嫩妹據傳就是現在的李太太。2022年本刊再度直擊李威還同一女子出現在台北市大安區靜巷內的公園附近，兩人停好車後一起走到公園放風。只見李威手持佛珠邊走邊轉動，不一會兒竟然違規坐在公園椅子上抽起電子菸吞雲吐霧，女伴則站在前方撫摸著他的頭髮，接著一起並肩坐了下來。

2022年本刊拍到李威與女伴離開公園準備上車。（圖／本刊攝影組）

▲2022年本刊拍到李威與女伴離開公園準備上車。（圖／CTWANT）

已轉行賣高檔茶具的李威，幾乎不再出現在螢光幕前，對感情生活十分低調與保護，就連結婚都是秘密進行。外傳他的高檔茶具一組就要價上百萬元，讓他荷包賺滿滿，有戲約上門也都婉拒，已經徹底脫離明星生活。

李威當年以偶像劇《吐司男之吻》走紅，近期卻因捲入命案再度登新聞版面。（圖／翻攝自豆瓣網）

▲李威當年以偶像劇《吐司男之吻》走紅，近期卻因捲入命案再度登新聞版面。（圖／翻攝自豆瓣網）

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