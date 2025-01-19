ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邵雨薇演女鬼「愛貓在家狂叫」　賴雅妍住鬼飯店「手機多來路不明照」

記者蕭采薇／台北報導

邵雨薇、初孟軒、賴雅妍、鄭人碩、亮哲合作演出青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》，卡司中還有《影后》的李雪、安俊朋、顏廷儒、陳昱廷等，日前在基隆開鏡。邵雨薇化身女鬼，談到撞鬼經驗，邵雨薇也透露，近期家裡的貓總是對著特地區域叫，沒想到是實情卻令眾人大笑。

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲邵雨薇在電影《啵me之我的青春住了鬼》演出女鬼。（圖／風暴國際提供）

初孟軒片中挑戰演繹陷入人生低谷的大學畢業生，首次與初孟軒合作，邵雨薇形容對方健談又開朗，而初孟軒則大讚邵雨薇仙氣滿滿且親切。拍攝鬼片，初孟軒則坦言車內平安符是他的安心來源。賴雅妍與亮哲也分享，為了拍攝安全，他們特別攜帶平時佩戴的平安符，為拍攝全程注入更多踏實感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲（左起）顏廷儒、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際提供）

邵雨薇則笑稱自己隨身佩戴水晶手環，以增添拍攝現場的「平安感」。提到撞鬼經歷，邵雨薇以幽默化解恐怖氛圍：「今年冬天特別冷，寒風刺骨時總覺得我的貓咪們對著某個方向焦躁不安地叫。仔細一看，竟是暖氣遙控器。開了暖氣後，牠們立刻安靜下來，睡得香甜。」

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲（左起）初孟軒、邵雨薇、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際提供）

邵雨薇透露，因此家中從一月初到現在暖氣幾乎沒關過，「讓我擔心下個月的電費帳單可能才是真正會讓我嚇破膽的東西！」她還分享小時候因為看卡通片，故事主角在半夜被關在圖書館，一整個晚上沒人救，這個片段讓她兒時超有陰影，「當時就連在家上廁所都不敢鎖門，非常害怕。」

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲初孟軒在電影《啵me之我的青春住了鬼》，挑戰演繹陷入人生低谷的大學畢業生。（圖／風暴國際提供）

初孟軒則分享自己高中時的靈異經歷：「有次值班關圖書室的門時，我的雞塊突然像違反物理原理般滾動起來，我連忙問旁邊的同學是否也看到。緊接著，廁所裡非感應式的水龍頭竟自行開啟，當下真的背脊一陣發涼！」

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲賴雅妍在《啵me之我的青春住了鬼》飾演初孟軒的媽媽。（圖／風暴國際提供）

此外，鄭人碩與賴雅妍在片中飾演初孟軒的父母，鄭人碩曾在《人面魚紅衣小女孩外傳》演黑虎將軍的乩身，「所以不怕不怕，在現場有問題來找碩哥就好，會保護你們。」他認為靈界是在平行空間與人類共生共存的，只要我們心從敬念，與人和善不要有害人的心，且樂於助人就好，「歡迎祂們一起來現場給我們一些能量，也歡迎祂們一起來看戲。」

▲顏廷儒（左起）、安俊朋、初孟軒、邵雨薇、陳昱廷、李雪、賴雅妍、亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲亮哲出席電影《啵me之我的青春住了鬼》開鏡。（圖／風暴國際提供）

賴雅妍則回憶，有次在台中某間鬧鬼飯店過夜，隔天發現手機裡多了一張不明照片，嚇得立即刪除，她也說自己平常害怕看鬼片，就算有朋友陪看壯膽也會害怕，甚至擔心在拍攝地感受到如背脊發涼的冷風。而亮哲這次飾演鄭人碩事業夥伴，他曾在拍攝外景時被鬼壓床數十分鐘，「當下手腳都不能動彈，想要大聲喊話求救身旁朋友，卻發不出聲音，當下心裡真的嚇掉。」青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》預計2025年上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

推薦閱讀

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

Yuma離婚宣布退出頻道！　道歉Ryu：我很後悔傷害了你

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／楊千霈證實離婚！「去年才傳婚變」　8年前交往19天就閃婚

快訊／遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

獨／Ryu、Yuma確定離婚！小王Tommy神隱兩個月　「遭店家切割」現況曝

太震撼！A-Lin一口氣「請3大天后」世紀合體　一唱完糗了：真的不合

崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

林葉亭85歲失智父走失3天！深夜哭喊「頑皮的爸爸玩笑開太大了」

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！ 　「暴瘦憔悴現身」拍片致歉

結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

《小明星大跟班》播9年驚傳收攤！吳宗憲Sandy最後錄影　現實問題曝

Sandy吳宗憲證實請辭9年《小明星》！　曝收攤真正原因：我們後會有期

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邵雨薇, 初孟軒, 賴雅妍, 鄭人碩, 亮哲, 我的青春住了鬼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不只《魷魚遊戲》！日韓10大「生存遊戲」盤點　它上映24年仍經典
  2. 楊千霈「嬌喊屈中恆好哥哥」片段被挖　小S看不下去：我已氣瘋
  3. 奎丁患甲狀腺結節「認了有變大」！　親吐心境變化：不再抱負面想法
  4. 郭書瑤賣私服做公益！　王彩樺曝她私下另一面
  5. 「胡瓜新寵」笑笑宣布新身份！證實加入樂天職棒應援　公開2025年期許
  6. 25歲男模淪豬仔獲救！　大拇指發黑疑「遭拔指甲」本尊親解答
  7. 賈永婕羞喊歐巴示愛「玄彬反應曝光」！　網羨：上輩子救了宇宙
  8. 林葉亭85歲失智父走失三天「消防局全面搜索」！　目前仍無進展發聲了
  9. 六月挺過婚變健康亮燈：腫到不成人樣！　「同框李易」夫妻近況曝
  10. 婁峻碩、焦凡凡結婚不到1個月　邱鋒澤不忍了揭內幕：這個仇我會報！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366