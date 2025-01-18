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孫生抱怨被媽狂要錢：快瘋了！　心累PO文意外釣出何妤玟

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生日前拍片分享幫剛出獄不久的媽媽找住處，平時會在社群記錄生活的他，最近透過Threads發文抱怨媽媽一直跟他要錢，讓感到相當心累，「我快瘋了！原生家庭真的很重要，很頭痛、暈倒。」貼文曝光後，意外釣出女星何妤玟留言表達共鳴。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言自己面對家庭財務壓力的困境，同時也揭露了其與母親之間的經濟關係所帶來的壓力。他在文中透露，媽媽不斷跟他要錢的情形讓他感到極度困擾，「我媽一直來要錢，我快瘋了。剛給完又來，剛給完又來。」

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孫生進一步描述自己為了應對經濟壓力所做的努力，包含增加工作量以應對媽媽的財務需求，「好幾次我都關門不想給，但總是心軟又給她。多接好幾個通告、好幾個尾牙，把自己搞這麼累。」他強調，自己賺的錢都是辛苦工作得來的，並形容這種狀態超級內耗。

▲▼孫生抱怨被媽媽要錢。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生抱怨被媽媽要錢。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

面對家庭現況，孫生坦言感到非常無助和疲憊，他感嘆說道，「都是因為多養一個人，真的心很累！」同時，他對原生家庭的重要性有所感觸，並表達家庭關係給他帶來的困擾，「原生家庭真的很重要，很頭痛、暈倒。」貼文曝光後，立即掀起網友討論，就連女星何妤玟都留言表示同感，透露自己的母親在向她要錢時的方式相當直接及嚴厲，「我媽要錢還不是用求的，她是用罵的。」

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩, 何妤玟

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