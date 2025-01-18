獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

記者蕭采薇／台北報導

藝人劉書宏17日深夜在臉書發文，表示自己人生中「犯了數不清的錯誤」，並寫下道別話語：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」令粉絲相當緊張。而他在發文後，一度失聯兩小時，更是讓身邊親友都嚇壞，著急的狂call經紀人手機。

▲劉書宏深夜留下「道別文」嚇壞親友。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

劉書宏17日深夜在臉書發文，寫道：「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。」並寫下疑似道別的文字「謝謝曾經的你們，有緣再見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉書宏經紀人向《ETtoday星光雲》透露，自己前一晚比較早睡，也是半夜突然收到親友們的簡訊，眾人提醒「劉書宏好像出事了」，他急忙想聯絡上劉書宏，對方卻電話未接、也沒有回覆訊息，令身邊親友都非常擔心。

▲劉書宏深夜發文，內容像是在「道別」。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

「結果是他一發完文，就跑去健身，運動時他也習慣不帶手機。」重新連絡上後，才發現是場大烏龍。經紀人表示，和劉書宏聊過後，得知他所指的「再見」不是告別，而是近來演出導演杜政哲的《拜六禮拜》後有感而發，並期待與過去合作過的人們「再次見面」。

經紀人表示，劉書宏拍攝《拜六禮拜》時，雖然南征北討，但反而相當滿足，還在車上對經紀人說：「我覺得好充實，好開心再回到當演員拍戲的日子。」而對戲的丁寧拍攝時是非常認真的藝人，但殺青後也特地對劉書宏表達感謝，認為他們的表演都成就了彼此，「像是真的談了一場小戀愛。」因為角色比較困難，情緒上還是有些低落，包括去年底比較感性的發文也是因為如此。

▲劉書宏深夜留下「道別文」後失聯，結果是去運動，烏龍一場。（圖／資料照）

出道14年的劉書宏，曾在2024年底曾發文自嘲是過氣藝人，並宣布轉戰YouTube圈。他過去曾與網紅團體「這群人」成員鄭茵聲交往，分手後上網路節目《炎上 這群人》還被酸是靠女方才紅，但過去茵聲受訪時曾表示：「我們是相輔相成、互相加成的關係。」分手後依然還是朋友。