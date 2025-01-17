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三立集團尾牙席開133桌　玖壹壹三缺一建志在家帶小孩

記者葉文正／台北報導

三立集團於今(17日) 晚舉辦集團年度尾牙，今年現場席開超過133桌，除了集團員工與貴賓外，眾多藝人皆前來共襄盛舉，現場超過1,500人，表演藝人則邀到羅志祥、玖壹壹、S+PLUS巔峰舞者+SCOOL成員、芒果醬等藝人現場熱情開唱，其中玖壹壹建置缺席，因為老婆生了必須隨侍在側。

▲▼ 三立尾牙-吳宗憲，吳姍儒 。（圖／記者黃克翔攝）

▲三立尾牙，吳宗憲(右)與吳姍儒上台抽獎 。（圖／記者黃克翔攝）

三立集團宣布，今年一共發出超過1.5億元的年終獎金慰勞員工，砸超過千萬，移師南港展覽館舉辦尾牙，犒賞同仁們一年來的努力與辛苦，今日光現金獎就超過300萬。

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▲▼ 三立集團尾牙-911,大飛。（圖／記者黃克翔攝）

▲三立集團尾牙-911,大飛。（圖／記者黃克翔攝）

三立集團「蛇我其誰」尾牙宴，由金鐘歌王邵大倫與三立主播張珈瑄聯手主持，邀請到與三立合作藝人，人數超過150位，包括吳宗憲、Sandy吳姍儒、《超級夜總會》苗可麗、《上山下海過一夜》雷艾美、八弟、黃仕傑、Max、《超級紅人榜》于美人、蔡昌憲、許志豪、《型男大主廚》曾國城、吳秉承、卓文萱、《瓜田冠軍的誕生》王彩樺、林美秀、庭庭、《完全娛樂》夏和熙、《健康零距離》張齡予、《寶島神很大》柯大堡、阿白、曾甜、草爺、顏永烈、余凱揚，還有眾多台八演員黃少祺、陳珮騏、謝承均、江國賓、星卉、陳冠霖、江宏恩等，三立VBL劇年輕一代演員，包括張哲偉、陳峻廷、葛兆恩、洪言翔等也都到場。

而玖壹壹現場熱情演唱不少嗨歌，雖然建志缺席，但臨時找了大飛代打，但熱鬧程度並沒有差別太大，一樣讓現場粉絲開心乾杯，所有人一直到晚間11點才盡興而歸。

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