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女兒學校被加州野火燒毀！　陳冠希呼籲捐款遭酸「你活該」回嗆了

記者劉宛欣／綜合報導

美國加州洛杉磯爆發野火災情，造成幾萬戶家園被摧毀，數十萬人流離失所，情況猶如末日災難。香港藝人陳冠希也在社群發文，表達對女兒Alaia所在學校被大火焚燒的震驚和難過。他呼籲支持者捐款幫助重建學校，為受災的學生們提供重新開始的機會。

▲陳冠希回應酸民。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希發文呼籲捐款。（圖／翻攝自陳冠希IG）

陳冠希在Instagram上用英文發文，表示：「請幫助重建Alaia的學校。南加州的大火帶來了無法估量的破壞，得知Alaia所在的帕利薩德學校被完全摧毀，我十分難過。希望每一位支持我的人都能捐款，幫助Alaia和她的同學們重建一個更新、更美好的校園，為他們帶來光明的未來。」他強調無論捐多少都很好，並附上QR Code供大家捐款。

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▲陳冠希回應酸民。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希希望大家能捐款給女兒的學校。（圖／翻攝自陳冠希IG）

然而，陳冠希的呼籲卻引起了網友兩極反應。有些人馬上捐款支持舉，祝願所有人都能平安度過災難，但也有不少人對此表示質疑。一些留言中提到，「錢是我捐的，書是你女兒在美國讀的」，「加州這麼多有錢人，為什麼不問他們捐款？」甚至有網友問，「你不是賺很多錢嗎，為什麼需要捐款？」還有人說「你本身是百萬富翁，這樣的捐款根本不算什麼。」

▲陳冠希回應酸民。（圖／翻攝自陳冠希IG）

▲陳冠希回應酸民。（圖／翻攝自陳冠希IG）

面對質疑，陳冠希回應表示：「我已經捐款，並會繼續捐款。這是學校的倡議，也是對正能量的一次呼籲。你不必捐款，只需要傳遞愛。」不過，他對於其中一位留言說「You deserve this（你活該）」的網友相當不客氣，批評對方的外貌之餘，還呼籲他的僱主不要聘用這類人。

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