更新版阿扣／病發時小費出手沒在管　謝和弦自認演出仍是最酷的

▲手上包黑的刺青，謝和弦說：「之前手刺得太雜亂了 我想把它修正到比較有協調性，以後才可以跟女兒說故事。」

圖文／鏡週刊

過去謝和弦一直在推廣大麻合法化，還曾出過一張《哈們》來爭取大麻於醫療方面的使用。理念沒有改變，不過現在謝和弦的人生排序已經不一樣了，「女兒很重要。」謝和弦笑出瞇瞇眼，刺青再多都掩不了他的爸氣。

幸好，不管謝和弦身處在什麼狀態，舒服或不舒服，和弦一直與他同在。忙著養女兒的謝和弦，還是一直在創作，「可能就是趁她們睡著的時候，自己躲在房間彈吉他。之前在療養院時，身邊沒有樂器，可還是靠著想像力去寫歌創作。」談到他現在及日後的專輯，都會是女兒可以聽的歌，因而必須注意用辭，收斂起髒話。

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謝和弦也不是真的變得溫馴了，只是想要粉身碎骨的對象，換成了咬他女兒的蚊子。「如果我打到蚊子，我就會跟女兒說，妳看我把它粉身碎骨了。我就很氣啊，居然敢叮我女兒還躲起來，『臭卒仔』，我就會對著空氣講，哈哈。」

太太陳緗妮想起以前的謝和弦躁鬱發作時，對金錢完全沒有概念，去玩具店是以全包的方式掃貨。謝和弦自己加料：「那時候如果跟計程車司機大哥聊得開，我下車時就給他一千塊小費⋯」

但無可否認，這樣狂野的性情自有一種魅力。謝和弦也承認，人在困境的時候更有靈感，如梵谷的畫因為瘋狂更有力道，「這些我曾經有過了，而且那段時間我都有持續創作，把那些記錄下來。」

「但我演出還是最酷的，我都是第一首歌就往台下衝。如果我只在台上把歌唱完，那他們在家聽CD就好了！」現在謝和弦常跑中南部夜店表演，工作完，很多大咖、很多妹的包廂仍會揪他去，演出時跟歌迷體感很近的他說：「我會直接說不好意思，我要回家顧女兒了，現在晚上都沒有局了。」「我跟老婆說，我們寧可自己累一點，還是趕回家。」雖然謝和弦說自己是被女兒改變的，但我們也都清楚，能夠改變自己的，其實正是自己。

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