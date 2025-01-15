因為是向華強兒子！　向佐曝「童年被孤立」家長當他面嫌棄超傷人

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星向佐是影視大亨向華強的兒子，老婆則是演員郭碧婷，近來他參加不少綜藝節目，活躍於大眾視線中，一舉一動都成為話題焦點。他曾坦言，自己在演藝圈面臨著許多無形的壓力，甚至因為家族背景而感到受限，曾有一位同行坦白告訴他：「如果拍不好你，對你爸媽不好交代」，這讓他感到自己對他人造成的壓力，自覺像是被束縛的「廢人」，無法突破外界對他的偏見。

▲向佐是影視大亨向華強的兒子，因此承受不少壓力。（圖／翻攝自向佐微博）

向佐近年努力突破身上的標籤，2024年他靠著在綜藝上的活躍、直播帶貨等一舉走紅。最近，他在節目中分享，自己每次都全力以赴，但外界卻依然視他為「小丑」，還提到參加《無限超越班2》時，演出舞台劇《莫札特之死》的片段，遭觀眾嘲笑。他解釋道，舞台劇本來就設計成誇張的表情和動作，製作單位卻特意拍下他誇張的特寫，讓畫面看起來格外突兀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲向佐小時候因為爸爸身分而被排擠。（圖／翻攝自向佐微博）

除了在演藝事業上的挑戰，向佐童年也因爸媽身分而有陰影。他透露小學時期曾因為是向華強的兒子而被同學孤立。某天，有家長知道他的身份後，告訴其他家長：「你的孩子最好不要跟向展平（本名）玩得那麼近，會有危險。」向佐因而在學校成為了被排擠的對象，唯一和他交好的同學也是個身高最矮的孩子，兩人因此結下了深厚的友誼。