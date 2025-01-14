楊晨熙「愛車違停紅線被抓包」　收罰單連PO哭臉圖：硬要欸！

記者王靖淳／綜合報導

女星楊晨熙平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，日前才透露愛車遭受小意外的她，今（14）日在限動發文抱怨臨停路邊紅線被開罰單。為此，她無奈PO出3個哭泣的表情符號表示：「硬要開欸，我玻璃心了！」

▲楊晨熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

楊晨熙透露，當她正要走向自己的愛車時，看到一名警察恰好走到她的車旁，結果開了她一張「在劃有紅線路段臨停」的罰單。為此，她坦言感到相當無奈，因為其他在場的車輛似乎都未受到類似的對待，「其他台都逃過了。」楊晨熙還用「玻璃心」來形容當時的心情，似乎在暗示自己被單獨開罰單而感到不滿。

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▲楊晨熙不滿被開罰單。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

事實上，楊晨熙日前才發文透露愛車被人弄到，她描述當天的不愉快心情，同時也表示透過一篇文章的啟發，學會用更積極的角度來看待事件。在事件發生後，楊晨熙帶著愛車前往檢查，在得知情況後鬆了一口氣。她以樂觀的態度分享，雖然車輪框有些磨損，但整體來說，愛車車況仍保持良好，可以帥氣地過年。貼文曝光後，掀起不小討論。