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Sandy失眠整晚「爆哭求入睡」！　認精神崩潰陷焦慮：好狼狽

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年宣布嫁給圈外男友王先生，去年9月才生下二寶、女兒「蒔五」的她，今（12）日在社群發文透露昨晚經歷精神耗弱的崩潰，後來甚至大哭一場尋求入眠，「想哭到睡著居然也是失敗了。」並坦言看到自己工作時有打扮的照片，都覺得失眠好狼狽。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy透露，由於連續的工作排程，她在錄影前的凌晨4點38分醒來後便未能再入睡，並表示在錄影結束後返家洗澡已是深夜12點30分。本來她以為能迅速安睡，然而事與願違，整晚都在焦慮和不安中度過，一路清醒到隔天早上9點30分，中午更一度精神崩潰，「完全沒睡，身體累到不行，卻非常清醒，甚至焦慮。」

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Sandy表示，長時間未能睡眠的疲勞和清醒感，尤其是伴隨而來的心悸和不安，這些感受讓她深感身體失控的無力感，儘管她試圖透過哭泣來尋求解脫，但這樣的努力也未能帶來預期的安眠，「很久沒有體驗到這種心臟癢癢的感覺，老實說，蠻害怕的，不喜歡這種身體失控的無力感，大哭了一場，想哭到睡著居然也是失敗了。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy發文坦言昨夜經歷精神耗弱的崩潰。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

最後，Sandy提到，在經歷一個長夜之後，她透過一頓豐盛的晚餐來調整心態。她提到，雖然最初很難放鬆，但飯後她終於能夠稍微休息，雖然只睡短短兩小時，但這對她來說已是一大進步。此外，Sandy坦言，原本她對於發布這樣的個人經歷感到猶豫不決，因為她擔心可能會影響到他人的感受。然而，她最終決定要忠於自己，不過度修飾或隱藏自己的真實情感。

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