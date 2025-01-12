Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約

記者吳睿慈／綜合報導

五月天跟新加坡歌迷相隔1年再度回到新加坡，他們11、12日在新加坡國家體育場一連2天狂歡，特別嘉賓Energy百忙之中前來站場，爆笑的是，Energy當場接受挑戰獻唱新歌〈任性〉，師兄阿信撂重話笑喊：「唱不出來直接解約！」所幸Energy很給力，〈任性〉發行不到1個月，全場歌迷與他們皆能琅琅上口大合唱，場面超溫馨。

▲五月天前進新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）



五月天上週才剛結束六場桃園新年特別版，11日來到新加坡開唱，從10度低溫的台北來到24度溫暖的新加坡，石頭先說：「新加坡是很溫暖、很熱情的城市，我現正在在退冰，今天很多的歌跟著五月天一起唱，我們一起把汗流光。」瑪莎也形容冬天來到新加坡像是避寒，相隔一年再度來到新加坡，歌迷熱情回應，怪獸除了問候歌迷外，還大讚歌迷精神依舊飽滿，冠佑也預告五月天會準備很多歌曲，都希望能唱到你心中。

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▲Energy第6度為五月天站台演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）



新加坡站迎來Energy擔任嘉賓，他們第6度站台，除了與五月天合唱〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉勁歌熱舞，嗨爆現場氣氛。還有個重要任務，牛奶和阿弟一搭一唱地說，由於Energy即將帶著《一觸即發》演唱會在4月5日於馬來西亞開唱，他們說：「接下來有個任性要求，今天我們第六次擔任演唱會嘉賓，在我們《一觸即發》第六場演唱會，不知你們有沒有空來一下？」早已偷打聽五月天行程表的Energy大膽提出邀約，阿信笑回：「五月天會把你們吃垮。」

▼▲Energy趁勢邀約請五月天擔任馬來西亞演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）



Energy則說為了邀請五月天擔任嘉賓，他們密集接演出，一演出完又要搭晚班機，緊接明天演出，不怕被五月天吃垮，誠意滿滿就等五月天答應。最後阿信出考題，要Energy唱出五月天新歌〈任性〉，如果唱成功就慎重考慮，如果唱不出來「直接解約」，嚇得5人當場直呼「Energy直接解散嗎？」所幸他們早已有備而來，完美詮釋五月天新曲，現場歌迷歡呼連連。

▲「BOOM！怪物星人」為五月天擔任新加坡演唱會開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

由溫妮、小V 郁采真、魏嘉瑩、琳誼組成的「BOOM！怪物星人」11日來到《回到那一天》新加坡場擔任開場嘉賓，她們帶來未發行的〈墨玉〉和廣受好評的〈我不可一世的輕狂〉等歌，並選唱〈許下星願〉獻給星國-新加坡。第一次來到新加坡表演的她們，提前到達新加坡準備，忙裡偷閒大啖當地美食，也希望未來還有機會來到這表演。五月天接下來還有澳洲、美國站，以及五月天《2025 Just Love It !一路向東｜演唱會｜再出發版》1月17日到19日演出。更多相關訊息，請密切關注五月天，相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。