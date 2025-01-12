ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約

記者吳睿慈／綜合報導

五月天跟新加坡歌迷相隔1年再度回到新加坡，他們11、12日在新加坡國家體育場一連2天狂歡，特別嘉賓Energy百忙之中前來站場，爆笑的是，Energy當場接受挑戰獻唱新歌〈任性〉，師兄阿信撂重話笑喊：「唱不出來直接解約！」所幸Energy很給力，〈任性〉發行不到1個月，全場歌迷與他們皆能琅琅上口大合唱，場面超溫馨。

▲▼ Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約。（圖／相信音樂提供）

▲五月天前進新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天上週才剛結束六場桃園新年特別版，11日來到新加坡開唱，從10度低溫的台北來到24度溫暖的新加坡，石頭先說：「新加坡是很溫暖、很熱情的城市，我現正在在退冰，今天很多的歌跟著五月天一起唱，我們一起把汗流光。」瑪莎也形容冬天來到新加坡像是避寒，相隔一年再度來到新加坡，歌迷熱情回應，怪獸除了問候歌迷外，還大讚歌迷精神依舊飽滿，冠佑也預告五月天會準備很多歌曲，都希望能唱到你心中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約。（圖／相信音樂提供）

▲Energy第6度為五月天站台演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

新加坡站迎來Energy擔任嘉賓，他們第6度站台，除了與五月天合唱〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉勁歌熱舞，嗨爆現場氣氛。還有個重要任務，牛奶和阿弟一搭一唱地說，由於Energy即將帶著《一觸即發》演唱會在4月5日於馬來西亞開唱，他們說：「接下來有個任性要求，今天我們第六次擔任演唱會嘉賓，在我們《一觸即發》第六場演唱會，不知你們有沒有空來一下？」早已偷打聽五月天行程表的Energy大膽提出邀約，阿信笑回：「五月天會把你們吃垮。」

▲▼ Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約。（圖／相信音樂提供）

▼▲Energy趁勢邀約請五月天擔任馬來西亞演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

▲▼ Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約。（圖／相信音樂提供）

Energy則說為了邀請五月天擔任嘉賓，他們密集接演出，一演出完又要搭晚班機，緊接明天演出，不怕被五月天吃垮，誠意滿滿就等五月天答應。最後阿信出考題，要Energy唱出五月天新歌〈任性〉，如果唱成功就慎重考慮，如果唱不出來「直接解約」，嚇得5人當場直呼「Energy直接解散嗎？」所幸他們早已有備而來，完美詮釋五月天新曲，現場歌迷歡呼連連。

▲▼ Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約。（圖／相信音樂提供）

▲「BOOM！怪物星人」為五月天擔任新加坡演唱會開場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

由溫妮、小V 郁采真、魏嘉瑩、琳誼組成的「BOOM！怪物星人」11日來到《回到那一天》新加坡場擔任開場嘉賓，她們帶來未發行的〈墨玉〉和廣受好評的〈我不可一世的輕狂〉等歌，並選唱〈許下星願〉獻給星國-新加坡。第一次來到新加坡表演的她們，提前到達新加坡準備，忙裡偷閒大啖當地美食，也希望未來還有機會來到這表演。五月天接下來還有澳洲、美國站，以及五月天《2025 Just Love It !一路向東｜演唱會｜再出發版》1月17日到19日演出。更多相關訊息，請密切關注五月天，相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉

源田壯亮回家了！衛藤美彩首發聲「會繼續支持丈夫」夫妻全白圖道歉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Energy, 五月天, 阿信

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前妻許允樂甜認姐弟戀！　張兆志遭諷「離婚大師」丟照片反擊4字
  2. 攔不住蕭敬騰放閃！台下大喊「林有慧我愛妳」　他親自答：我老婆說謝謝
  3. 主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她
  4. 男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬
  5. Energy差點解散！當場遭考「唱出〈任性〉」　阿信撂話：不會唱解約
  6. 蔡逸帆揭新聞業霸凌黑幕！委屈躲廁所哭「遭酸綠茶婊」　長官飆罵戳頭留陰影
  7. 台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她
  8. 「國民爺爺」90歲李順載拿大賞哭了：這輩子都在欠人情⋯　感言超催淚
  9. 黃仲崑回鄉體驗部落舞　黃遠揭「回鄉真實心聲」
  10. 阿本爆遭廠商性騷擾「當眾想看裸體」！　收露骨訊息：看到你起反應

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366