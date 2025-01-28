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泰BL劇「禁斷戀灑狗血」取代純愛！　9CP官配PK新搭…火花決定一切

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇近年產量相當高，光是去年（2024）就製作40部之多，而這些作品除了是高人氣CP的二搭、三搭劇，也有新CP誕生。邁入2025年，官配CP演完純愛劇，挑戰更灑狗血的劇情，而新搭CP不只有新人，還有當紅一線男神跨界談男男戀。《ETtoday星光雲》整理以下9對CP，有人氣官配，也有新搭CP，帶來的新劇叫人大開眼界！

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／ETtoday製圖）

▲泰國BL劇9對CP有官配有新搭，火花決定一切。（圖／ETtoday製圖）

GeminiFourth挑戰禁忌之愛

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▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲GeminiFourth新劇挑戰禁斷之愛。（圖／翻攝自IG）

GeminiFourth是Gemini（諾拉維特·提迪查倫拉）與Fourth（納塔瓦特·吉羅提昆）的組合，兩人同齡現年都是20歲，最早在《午夜系列之月光雞飯》有一段聽障男孩與打工男孩的曖昧感情戲，接著2022年合作《我的男友是會長大人》爆紅，2024年翻拍泰版《消失的初戀》，是GMMTV旗下的人氣CP。兩人演了不少純愛校園劇，2025年要開拍新劇《Ticket to Heaven》（不去天堂的男孩），故事描述擁有虔誠信仰，同時也是同性戀者的高中生，在師長委託下照顧一個失去信仰的同學，兩人經歷幾番衝突卻逐漸萌生感情，面對信仰與愛情的衝擊，故事取自真實故事，且涉及宗教議題，前導預告片突破百萬觀看，編劇兼導演Aof推出無數夯劇，新作充滿挑戰性，GeminiFourth的演技也受到各界期待。

ZeeNuNew皇室王子與護衛戀

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲ ZeeNuNew要演王子護衛愛情。（圖／翻攝自IG）

32歲的Zee（普拉克帕尼）與23歲的NuNew（查瓦林佩德皮里亞旺）自2022年合作BL劇《甜心派》，人氣席捲海內外，隨後合拍BL電影《日暮生死戀》也曾在台灣上映。兩人二搭劇《The Next Prince》鎖定皇室題材，描述過著平凡生活的大學生，突然被告知是王室繼承人，護衛守護他回到國家繼承王位，為了讓對方能秘密貼身保護，王子向國人宣布兩人是情侶。然而劇集前導預告已經公開快一年，還沒有敲定何時播出。

KristSingto世紀二搭

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲KristSingto《一年生》轟動海內外掀起BL劇熱潮。（圖／翻攝自IG）

Krist（皮拉瓦山坡提拉）與Singto（巴拉奇亞魯洛）因合作BL劇《一年生》爆紅海內外，Krist有一段時間沒有再拍BL題材，而Singto於2021年離開GMMTV，不過2024年2月宣布回歸老東家，且兩人再度合作新劇《The Ex-Morning》，故事描述明星主播形象重創，在前男友製作人幫助下，拯救螢幕形象。KristSingto是掀起泰國BL劇風潮的人氣CP之一，新劇前導預告播出快一年還沒有播出，鐵粉還在苦等世紀合體。

PondPhuwin四搭演黑幫少爺之戀

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲PondPhuwin四搭劇預告大好評。（圖／翻攝自IG）

Pond（納爾瓦夫勒特拉特桑）現年23歲，與21歲的Phuwin（普文諾唐薩宇恩）是GMMTV旗下人氣CP，兩人自2020年起陸續合作《天上的魚》、《只為你一人》、《相愛的我們》，2025年四搭劇《Me and Thee》，前導預告觀看數直逼200萬，是所有新劇預告人氣最高，故事描述一個超級富有的黑幫少爺，私下喜歡追劇卻不懂與人相處，在遇到一個職業攝影師後，請對方當自己的生活教練，粉絲都期待這對CP在新劇的化學效應。

OffGun九搭劇上演三角戀加Dew

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲OffGun九搭劇加上Dew。（圖／翻攝自IG）

Off（鐘朋阿盧迪吉朋）與Gun（阿塔潘葐沙瓦）自2016年組CP合作《秘密的戀愛之我親愛的狗狗》，已經是GMMTV旗下的高人氣組合，幾乎每年都有一部劇集推出，更常來台舉辦見面會。OffGun從拍校園純愛到社會派劇集，每部都成功掀起話題，新劇《Burnout Syndrome》（職業倦怠）將挑戰BL劇少有的「三角戀」，故事描述一位愛畫畫的男子接下了特殊的工作，當富商雇主的替身與人見面，而他與「同事」之間也有曖昧互動。而本劇找來《泰版流星花園》的Dew，與OffGun上演三角糾葛。

PingNut從賽車到穿越古代

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲Nut穿越回古代尋找秘密情人。（圖／翻攝自IG）

Nut（蘇帕努洛瀚帕尼）2020年主演BL劇《你是我的氧氣》打開知名度，而他2023年演出《極速戀人》，與Ping（奧尼特利拉韋查布特）有男男感情戲，副CP故事線吸引不少粉絲關注。兩人目前敲定新劇《我是暹羅最美的少爺》、《極速戀人2》，其中《我是暹羅最美的少爺》改編自暢銷小說，描述公開出櫃的超級巨星，意外穿越回到古代成為貴族少爺，除了受困在感情不自由的時代，還要查出誰是自己的秘密情人，兩部新劇都大受期待。

BoyBen愛上總理兒子

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲泰國BL劇首度拍政治系愛情。（圖／翻攝自IG）

40歲的Boy（帕貢查博里拉）是泰國實力派演員，擁有多部戲劇代表作，去年宣布接拍BL劇《Mandate》，搭檔23歲的Ben（Bunyapol Likhitamnuayporn），兩人年齡相差17歲。而Ben曾演BL劇《逐步愛上你》，新劇《Mandate》要演總理的兒子，愛上了醫師出身的政治家，除了是罕見的CP組合，故事題材是政界權謀，也讓不少人大感新奇。

PeterPanPond重生愛上對的人

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲PeterPanPond組CP給大眾新鮮感。（圖／翻攝自IG）

Pond（朋拉維凱普拉帕功）現年25歲，2024年在BL劇《四方極愛》與Earth（噶斯木南南米諾）組CP，戲裡上演學生會長重逢初戀的校園純愛，並因戲人氣急升。而他很快又接新劇《Reset》，屬於重生題材，搭檔Peterpan（坦薩彭威維特瓦隆），戲裡飾演奪下影帝的人氣紅星，因發現男友偷吃遭推下樓梯遇害，死後重生回到當臨演時期，並遇到神秘男子的幫助而相戀。Peterpan曾演出BL劇《Oh! My Sunshine Night》，以及高收視古裝劇《天生一對2》，這次與Pond組成CP，除了高顏值組合，加上穿越重生題材也吸引外界關注。

KengNamping靈異驚悚生愛

▲▼泰國BL劇狗血取代純愛王道！官配對決新搭9CP對火花決定一切。（圖／翻攝自IG）

▲KengNamping組CP拍靈異愛情劇。（圖／翻攝自IG）

泰國男團DMD成員Keng與Namping組成CP，並合作驚悚靈異BL劇《Khemjira》，前導預告自2024年4月發表。《Khemjira》是少見的驚悚靈異故事，描述一個出生在受詛咒家庭的「Khem」，如果出生的是女兒就安全，如果出生的是兒子就活不到20歲，因此男主角被取一個女性化的名字「Khemjira」，直到19歲的時候遇見了一位薩滿巫師，被預言壽命將盡。Namping（納帕沙功平穆昂）現年23歲，這是他第一部主演戲劇，Keng（哈里特布阿約伊）現年25歲，參演過電影《荊棘天堂》，《Khemjira》還在拍攝中，而前導預告觀看數已經超過300萬，可說未演先轟動。

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