ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

野生Hebe無預警現身電影院支持！　曾寶儀感動流淚

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《交換禮物》上映近三週，已吸引將近一萬五千名觀眾走進戲院，全台票房已經穩步邁向四百萬元台幣。出品人邱瓈寬（寬姐）和曾寶儀8日包場邀請榮總的醫護人員與志工觀賞，曾寶儀更是勤跑戲院映後與觀眾交流。

▲Hebe無預警現身戲院支持曾寶儀的《交換禮物》。（圖／翻攝自Facebook／交換禮物）

▲Hebe無預警現身戲院支持曾寶儀的《交換禮物》。（圖／翻攝自Facebook／交換禮物）

曾寶儀9日晚間也為《交換禮物》獻出人生第一次IG直播，原本預計1個小時的內容，因為和大家在線上交換了滿滿的禮物與感動，聊了近90分鐘才結束。曾寶儀分享她與團隊一步一腳印跑映後的心情，因為親眼目睹每一張看完電影後的臉，讓她知道：「進戲院感受療癒的力量，與在家看小框框的電影完全不同。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也分享了屬於自己的感動與害羞的事，例如某一場映前QA，她意外在觀眾席看到一個熟悉的臉龐，原來是好友Hebe在沒告知她的情況下就買票進場支持，這份驚喜讓她瞬間感動落淚；另一場是她在電影播畢前十分鐘提早進場，卻無意間在大銀幕上看到自己與病友Olga吃飯時：「菜渣也太清楚了吧！」網友們馬上留言要進戲院二刷、三刷「看曾寶儀的菜渣」。

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

▲《交換禮物》邀請榮總的醫護人員與志工觀賞，腫瘤醫學部楊慕華主任（中）頒感謝狀。（圖／台北双喜提供）

5位幸運粉絲在線上分享自己的生病或照顧經驗，以及電影帶給他們的後座力。第一位上線的網友來自澳門，她來台灣旅遊時恰巧遇到《交換禮物》上映，曾經遇過「衰仔」（惡性腫瘤）的她，和曾寶儀約定好要當這部紀錄片的「澳門代言人」。也有正在治療中的病友表示自己也跟Olga一樣跑去霧眉，在片中展現過人樂觀開朗的病友Olga，因《交換禮物》成為病友們的新偶像，她上線繼續拋出只有癌症患者才能開的地獄哏玩笑，同時也讓大家看見其實她根本還沒霧眉成功。

▲《交換禮物》導演林明謙、曾寶儀、出品人邱瓈寬（寬姐）。（圖／台北双喜提供）

▲《交換禮物》（左起）出品人邱瓈寬、導演林明謙、曾寶儀。（圖／台北双喜提供）

曾寶儀也告訴大家：「假設癌症是一份禮物，為什麼不現在就接受它，與它交換，讓它成為我們更快樂的契機呢？」同時提醒大家：「你的身體健康時，請珍視它，與自己對話，別讓遺憾出現；癌症不是生命的終結，而是重新找到自己的一個機會。」《交換禮物》持續熱映中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

鬼鬼生女衝微博熱搜！陸網挺「去父留子」一面倒祝福：自己當媽很好

鬼鬼生女衝微博熱搜！陸網挺「去父留子」一面倒祝福：自己當媽很好

直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露

直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大

羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相

鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵 虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦

小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀

Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太

正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光

快訊／鬼鬼突生女當媽震驚演藝圈　鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽：兩個心臟一起呼吸

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

交換禮物, 曾寶儀, 林明謙, 曾國駿, Hebe, 邱瓈寬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 楊紫用生命演戲！　對魏哲鳴連磕9個頭「額頭都磨破了」
  2. 羅志祥、周揚青爆同遊東京被目擊！照片曝光　助理出面發聲揭真相
  3. 正妹YTR徐海莉懷孕了！　「結婚3個月驗出2條線」預產期曝光
  4. 鬼鬼生女表態不婚！網紅祝福「家本無固定模樣」讚她：比我想的強大
  5. Joeman超辣前女友妮婭結婚了！　開心曬婚照喊：正式成為傅太太
  6. 直擊／最帥星二代是他！　「美型正臉罕曝光」老爸是大咖民歌手
  7. 張藝興「吸氧」照被酸：有必要？　粉絲怒出征還原真相
  8. 直擊／才宣布當阿嬤...56歲玉女歌手不藏了！　人魚線辣腰全都露
  9. 香港情歌王子爆演唱會「票打4折還滯銷」！　曾公開自嘲：過氣了
  10. 金城出新歌「找人氣女團成員」助陣！　還有蒙古饒舌歌手

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366