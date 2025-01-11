野生Hebe無預警現身電影院支持！　曾寶儀感動流淚

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《交換禮物》上映近三週，已吸引將近一萬五千名觀眾走進戲院，全台票房已經穩步邁向四百萬元台幣。出品人邱瓈寬（寬姐）和曾寶儀8日包場邀請榮總的醫護人員與志工觀賞，曾寶儀更是勤跑戲院映後與觀眾交流。

▲Hebe無預警現身戲院支持曾寶儀的《交換禮物》。（圖／翻攝自Facebook／交換禮物）

曾寶儀9日晚間也為《交換禮物》獻出人生第一次IG直播，原本預計1個小時的內容，因為和大家在線上交換了滿滿的禮物與感動，聊了近90分鐘才結束。曾寶儀分享她與團隊一步一腳印跑映後的心情，因為親眼目睹每一張看完電影後的臉，讓她知道：「進戲院感受療癒的力量，與在家看小框框的電影完全不同。」

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她也分享了屬於自己的感動與害羞的事，例如某一場映前QA，她意外在觀眾席看到一個熟悉的臉龐，原來是好友Hebe在沒告知她的情況下就買票進場支持，這份驚喜讓她瞬間感動落淚；另一場是她在電影播畢前十分鐘提早進場，卻無意間在大銀幕上看到自己與病友Olga吃飯時：「菜渣也太清楚了吧！」網友們馬上留言要進戲院二刷、三刷「看曾寶儀的菜渣」。

▲《交換禮物》邀請榮總的醫護人員與志工觀賞，腫瘤醫學部楊慕華主任（中）頒感謝狀。（圖／台北双喜提供）

5位幸運粉絲在線上分享自己的生病或照顧經驗，以及電影帶給他們的後座力。第一位上線的網友來自澳門，她來台灣旅遊時恰巧遇到《交換禮物》上映，曾經遇過「衰仔」（惡性腫瘤）的她，和曾寶儀約定好要當這部紀錄片的「澳門代言人」。也有正在治療中的病友表示自己也跟Olga一樣跑去霧眉，在片中展現過人樂觀開朗的病友Olga，因《交換禮物》成為病友們的新偶像，她上線繼續拋出只有癌症患者才能開的地獄哏玩笑，同時也讓大家看見其實她根本還沒霧眉成功。

▲《交換禮物》（左起）出品人邱瓈寬、導演林明謙、曾寶儀。（圖／台北双喜提供）

曾寶儀也告訴大家：「假設癌症是一份禮物，為什麼不現在就接受它，與它交換，讓它成為我們更快樂的契機呢？」同時提醒大家：「你的身體健康時，請珍視它，與自己對話，別讓遺憾出現；癌症不是生命的終結，而是重新找到自己的一個機會。」《交換禮物》持續熱映中。