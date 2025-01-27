ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

記者劉宜庭／綜合報導

楊丞琳與陳妍希雖然在演藝圈中鮮少同台合作，但私下卻是感情深厚的超級好姊妹。她們之間的友情不禁讓人好奇，究竟是什麼樣的機緣促成了這段珍貴的關係？以下整理出5對讓人意外的「原來她們是閨蜜」的明星好友，展現娛樂圈中的真摯友誼。

1.楊丞琳、陳妍希

▲▼楊丞琳、陳妍希。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊丞琳、陳妍希。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）

陳妍希與楊丞琳因2007年共同出演《換換愛》結下深厚友誼，成為彼此親密無間的好友。儘管兩人平時因工作繁忙，經常身處不同城市，但在彼此生日或重要場合時，總會特意抽空為對方慶祝。她們這段真摯的友誼在娛樂圈中廣為人知，堪稱讓人羨慕的閨蜜典範。

2.昆凌、方志友

▲▼昆凌、周杰倫與方志友、楊銘威夫婦。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

▲昆凌、周杰倫與方志友、楊銘威夫婦。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

昆凌和方志友在演藝圈幾乎沒有合作過，為何會成超級好朋友？方志友說：「之前本來要跟昆凌合作拍一部電影，我們還一起受訓、上課，結果開拍前一天，才知道電影不拍了，但可能是緣份吧，我們最後變成了好朋友。」而她也在昆凌與周杰倫大婚時，挺著孕肚飛英國當伴娘，後來彼此都生了小孩，孩子之間也互相成為玩伴。

另外，在周杰倫2024年底在大巨蛋舉行演唱會時，昆凌也曾帶方志友前往觀看丈夫演出。當時方志友激動發文：「我⋯我也是從小聽周杰倫的歌長大ㄉ，而且當媽了小孩也都聽周杰倫！謝謝我昆超疼我。」

3.丫頭、郭書瑤

▲▼丫頭、郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲丫頭、郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

丫頭和瑤瑤認識14年，她過去坦言，從來沒想過2人會變成這麼好的朋友，闡述這段友情時，還激動到哭，並且在鏡頭前向瑤瑤真情告白：「我希望我可以越來越厲害，以後我都會養妳，我希望我可以賺很多錢，我們以後房子可以買在旁邊當好鄰居，我希望我們可以當一輩子的好朋友。」

當時郭書瑤也坦言，一直非常欣賞丫頭天生的開朗性格，認為即使再無聊的地方，只要有丫頭在，氣氛都會變得有趣而輕鬆，「說真的，我覺得在長大之後要交到一個很真心的朋友是非常非常困難的，但在子晴身上我看到很多可以學習的地方，因為我個性不是天生的樂觀。」

4.林心如、陳美鳳

▲▼林心如、陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

▲林心如、陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳 MeiFen）

2014年，陳美鳳赴紐約處理纏訟2年的離婚官司，期間不忘利用空檔旅遊放鬆，並透過臉書分享旅程點滴。然而，她當時的一張與林心如的合照意外引發粉絲熱議，紛紛好奇兩人如何認識。事實上，2人是透過藍心湄的介紹成為好友。她曾稱讚林心如是個貼心的女孩，甚至一度想為林心如與言承旭牽線，雖然最後未能成功撮合，仍為林心如找到真愛霍建華感到開心，展現她對好友的祝福與關懷。

5.張鈞甯、Janet

▲▼張鈞甯、Janet。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰）

▲張鈞甯、Janet。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰）

張鈞甯不僅擁有精湛的演技，還是名副其實的高材生，被稱為「美女學霸」。雖然外表看似文靜，但私底下她熱愛戶外運動，因為共同的興趣，與Janet（謝怡芬）成為關係親密的好姊妹。兩人經常相約運動或進行探險活動。2015年，Janet在南極舉辦婚禮時，張鈞甯特地排開所有工作，硬是請了三週的長假，只為親自飛往現場，為閨蜜送上真摯的祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

推薦閱讀

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

果郡王知道甄嬛生下他孩子？「藏14年未解之謎」終於解密　本尊證實了

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

過年「10大禁忌」懶人包！犯了小心衰一整年　大年初一最多雷區

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議　她親上火線反擊了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門！辦婚宴「演藝圈大咖都來了」　小S見一幕感動哭了

明天就是小年夜！　不宜吵鬧、吃肉「3習俗＋5禁忌」一次看

林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

快訊／湘瑩結婚了！「曬超仙婚紗照」報喜　婚訊藏1個月：每天被寵愛著

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

樂天女孩赴歐遭抓包逃票！禹菡：付「20倍罰金」當旅行學費

許老三久違現身又變更美！「優雅黑洋裝搭淡妝」被讚翻：不輸姊姊　

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了　「真人版柯南」身高停在135cm

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊丞琳, 陳妍希, 昆凌, 方志友, 丫頭, 郭書瑤, 林心如, 陳美鳳, 張鈞甯, Janet

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉芒婚後首次陪老公回香港過年！　曝當地「紅包習俗」超頭痛
  2. 錄影中⋯民眾亂入要合照！吳宗憲的高EQ「寵粉瞬間」
  3. 拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆
  4. 林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成
  5. 丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合
  6. 3人團遭男粉私訊開高價「求賣原味襪」　還指定：要買2男團員的
  7. 狂灑千萬「李老闆直播集團」尾牙　王識賢、動力火車與羅志祥全來了！
  8. 樂天女孩曲曲新單曲療癒登場　《一步之差》唱出感情遺憾與勇氣
  9. 爸媽為一碗湯吵架！《影后》男星「在外吃飯只點滷肉飯」
  10. 中居正廣扯出性朝貢燒太大！　富士電視台會長、社長扛責請辭下台

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366