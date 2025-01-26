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私心推薦8部「總裁系男神」電視劇！　許凱、安孝燮帥炸少女心必追

記者劉宜庭／綜合報導

霸道總裁題材的電視劇，持續受到大批觀眾喜愛，以下盤點8部經典總裁系男神電視劇，這些總裁雖然霸道，但在愛情中都展現出溫柔體貼的一面，讓觀眾大飽眼福之餘也感受到甜蜜。你最喜歡哪一位霸道總裁呢？

1.徐開騁《奈何BOSS要娶我》

《奈何BOSS要娶我》改編自作家「純風一度」的網路小說《豪門遊戲：私寵甜心寶貝》，劇情講述18線女星夏林因意外確診血癌，而唯一適合捐贈骨髓的竟是港東首富凌異洲。為了活命，夏林不斷糾纏對方，卻被凌異洲提出「嫁給我」的要求。

▲《奈何BOSS》徐開騁。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

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▲《奈何BOSS》徐開騁。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

這場看似交易的婚姻其實隱藏著複雜的情感陰謀，劇中情節波折起伏，從夏林罹患血癌到答應契約婚姻，與霸道總裁同住後，兩人逐漸從陌生變得熟悉。過程中，女主誤以為總裁是Gay，甚至在醉酒試探下被強勢奪吻，一連串甜蜜互動令追劇粉絲大呼上頭，原著小說的高甜內容透過影像呈現，更吸引許多人趁著追劇空檔提前閱讀原著。

2. 楊洋《微微一笑很傾城》

該劇改編自知名作家顧漫的作品，大陸男星楊洋在劇中飾演大學裡備受矚目的風雲人物「肖奈」，不僅外型俊朗，還兼具聰明才智，更創立了自己的遊戲公司，被譽為無數少女心中的白馬王子。

▲▼《微微一笑很傾城》楊洋。（圖／翻攝自微博／微微一笑很傾城）

▲《微微一笑很傾城》楊洋。（圖／翻攝自微博／微微一笑很傾城）

肖奈雖然表面冷酷，內心卻溫暖專情，對系花貝微微（鄭爽 飾）一見鍾情，從此展開無微不至的寵愛。劇中，他不僅以浪漫情節打動人心，還經常使出「撩妹吻戲」的絕招，讓觀眾紛紛為「肖奈大神」深深著迷。

3.張翰《衫衫來了》

這部劇同樣改編自顧漫的作品，大陸男星張翰飾演的風騰集團總裁「封騰」集智慧、霸氣與腹黑於一身，與小職員薛杉杉（趙麗穎　飾）展開了一段浪漫的愛情故事。

▲▼《杉杉來了》張翰。（圖／翻攝自微博）

▲《杉杉來了》張翰。（圖／翻攝自微博）

兩人之間的甜蜜互動深受粉絲喜愛，尤其劇中總裁對愛情的猛烈追求更令人印象深刻。當關係確定後，他霸氣宣告：「我要讓所有人都知道，這個魚塘被妳承包了。」因此，兩人被稱為「魚塘夫妻」。雖然該劇於2014年推出，但依然是「總裁系男神」電視劇的經典代表，特別是張翰183公分的身高搭配瀟灑風衣造型，帥氣十足，迷倒無數觀眾。

4.魏大勛《我的人間煙火》

魏大勛在陸劇《我的人間煙火》收起搞笑綜藝魂，把性格壓抑的霸道總裁角色演得到位，跟王楚然的「偽骨科CP」（沒有血緣關係的兄妹曖昧情）獲得觀眾喜愛，演出被讚相當具有感染力，收獲廣大迴響，關鍵字「魏大勛隱忍式哭戲」在當時更一度衝上微博熱搜。

▲楊洋與王楚然攜手主演的陸劇《我的人間煙火》，魏大勛特別出演孟宴臣一角，是王楚然劇中無血緣的哥哥。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《我的人間煙火》魏大勛。（圖／資料照／愛奇藝國際站提供）

5.安孝燮《社內相親》

安孝燮飾演的冷凍食品公司總裁雖然外表冷酷，但內心溫柔，與飾演女主角的金世正在公司內展開一段甜蜜又搞笑的戀愛，展現出不同於一般霸道總裁的魅力。

▲▼社內相親、安孝燮、金世正。（圖／Netflix提供）

▲《社內相親》安孝燮。（圖／資料照／Netflix提供）

由於《社內相親》中的霸道總裁形象，連帶著安孝燮創下事業巔峰，身價跟著飆升，除了Instagram粉絲人數飆破500萬人以上，當時還接連接下多個廣告代言。

6.朴敘俊《金秘書為何那樣》

▲《金秘書為何那樣》劇照。（圖／愛奇藝提供）

▲《金秘書為何那樣》朴敘俊。（圖／資料照／愛奇藝提供）

韓劇《金秘書為何那樣》由漫畫改編，男主角朴敘俊飾演的李英俊是個自戀又完美主義的副會長，當他的得力助手金秘書（朴敏英　飾）提出辭呈時，他展開了一連串浪漫攻勢，試圖挽留她，搞笑演技以及讓人小鹿亂撞的帥氣外貌，在當時掀起追劇熱潮。

7.王鶴棣《以愛為營》

▲《以愛為營》王鶴棣公開「藝人聊天模板」 白鹿大爆：「我們兩個很常笑場！」（圖／愛爾達電視提供）

▲《以愛為營》王鶴棣。（圖／資料照／愛爾達電視提供）

王鶴棣飾演的「時宴」是個高冷霸總，但在遇到白鹿飾演的女主角「鄭書意」後逐漸融化，被女方狂撩追求裝不在意，其實已經小鹿亂撞，等女方一步一步踏入陷阱，彼此高手過招，不僅支持女主角的事業，更會為她吃醋，展現出可愛的一面，劇情讓粉絲入坑。

8.許凱《你比星光美麗》

▲▼許凱《你比星光美麗》。（圖／翻攝自微博／你比星光美麗官微）

▲許凱《你比星光美麗》。（圖／翻攝自微博／你比星光美麗官微）

陸劇《你比星光美麗》由許凱與譚松韻主演，講述北漂女孩紀星（譚松韻飾）在經歷工作挫折後選擇辭職並開啟創業之路的故事。在此過程中，她與暗戀自己的科技公司總裁韓廷（許凱飾）逐漸拉近距離，彼此了解加深，最終攜手收穫屬於他們的幸福。

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徐開騁, 楊洋, 張翰, 魏大勛, 安孝燮, 朴敘俊, 王鶴棣, 許凱

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