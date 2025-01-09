《綜藝玩很大》陳傑憲驚喜慶生　陳冠宇連吃7碗飯眾人驚呆

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》日前播出十週年，年度企劃前往飛往土耳其出外景，黃隊小隊長KID破熱氣球魔咒，感動噴淚，全員登上熱氣球的畫面創下高收視與討論，節目熱度不減，又迎來重磅消息，在2025年《綜藝玩很大》首錄，特別開直播答謝玩粉支持，邀請的來賓驚見世界棒球12強賽中華隊球員陳傑憲、陳冠宇、郭俊麟、林安可一起參與玩很大，隨即造成網路轟動，Po文不到一天破百萬瀏覽，超過萬人按讚。

▲林安可(左起)、陳傑憲、郭俊麟、陳冠宇。（圖／好看娛樂）

直播影片現場直接幫隊長陳傑憲慶生之外，在旁用餐的陳冠宇更嗑掉七碗飯，面對關卡挑戰毫不擔心，馬上又吞下三片披薩，讓眾人驚呼英雄的食量。身為郭俊麟的圈內好友KID，更加碼爆料好友郭俊麟剛做完醫美，打完皮秒來上節目，反差萌的樣子超可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林安可(左起)、陳傑憲、陳冠宇、坤達、KID、吳宗憲、郭俊麟直播。（圖／好看娛樂）

好看娛樂也預告這集特別企劃將於1月25日播出，除此之外同場來賓還有何美和風田，究竟最後黃黑兩隊誰能勝出？更多精彩的內容，請一定要鎖定《綜藝玩很大》，中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。